Beatrice Luzzi potrebbe essere ancora la preferita del Grande Fratello questa settimana. Che l’attrice si grande protagonista di questa edizione del reality show di Canale 5 è indubbio, così come è ormai acclarato che il pubblico la ama, letteralmente. Da diverse settimane infatti è regina della Casa, sempre secondo i telespettatori che rispondono al televoto lanciato in diretta da Alfonso Signorini, e questo lunedì non farebbe eccezione. Condizionale d’obbligo perché non sono ancora dati ufficiali.

Ma stando al sondaggio del sito Novella 2000 è ancora una volta Beatrice Luzzi a guadagnarsi, e con percentuali bulgare, il primo posto. Ben 42% di voti avrebbe preso la “queen” di questo GF. Considerate che al secondo posto ci sarebbe Vittorio Menozzi, con “solo” il 13%. Dietro tutti gli altri, con percentuali decisamente più basse. I meno votati con soltanto l’1%, per la cronaca, Sara Ricci e Marina Fiordaliso.

GF, Beatrice Luzzi: “Devo parlare con i miei figli”

Insomma, se questo sondaggio avesse ragione non sarebbe che l’ennesima conferma di quanto il pubblico del GF adori Beatrice Luzzi e la voglia fino alla fine. Ma ci arriverà? Nei giorni scorsi aveva già fatto preoccupare i fan dicendo che lascerà la Casa a gennaio senza rinnovare il contratto.

E ora sta facendo il giro della rete un altro video in cui l’attrice torna a parlare del futuro al GF. In cucina con Sara Ricci e Paolo Masella a un certo punto ha detto: “Tra un po’ chiederò ai miei figli: ‘Siete ancora dell’idea che devo arrivare fino alla fine o volete che torni?’. Perché io faccio quello che vogliono loro. Valentino ed Elia mi hanno sempre detto, fin dall’inizio, che devo arrivare alla fine…”.

Beatrice: -“Tra un po' gli voglio chiedere (ai figli) siete ancora dell'idea che devo arrivare fino alla fine o volete che torno? Faccio quello che vogliono loro”

Sara: -“Ma no devi arrivare fino alla fine QUEEN”



Frasi, queste, che hanno presto creato il caos in rete. Tutti spaventati all’idea che la loro beniamina lasci il gioco. Ma come dimostrano i commenti, si sono tranquillizzati quando a rincuorarla è intervenuta Sara Ricci. “Ma no queen, tu devi arrivare fino alla fine”, le parole della collega. Un gesto che è molto piaciuto ai fan di Bea: “Sara è definitivamente una di noi”, “Per fortuna è arrivata Sara a darle man forte in quella casa”, si legge.