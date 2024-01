Importante intervento fuori dal Grande Fratello da parte della moglie di Maddaloni. Quest’ultimo sembra aver trovato un certo feeling con Rosy Chin e ovviamente i telespettatori se ne sono subito accorti. Si sono riversati sui social e hanno contattato direttamente la coniuge dello sportivo, che ha deciso di rispondere con estrema onestà e tranquillità.

Proprio la donna ha accettato di rispondere ad ogni quesito posto dagli utenti e non si poteva non parlare di Grande Fratello e del marito Maddaloni. Ma ad essere citata è stata pure Rosy Chin, infatti ci sono dei gesti che i due concorrenti fanno che hanno creato una certa sorpresa nel pubblico. E c’era grande curiosità per comprendere come lei l’avesse presa guardandolo da casa.

Grande Fratello, Maddaloni e Rosy Chin vicini: la reazione della moglie di lui

Inoltre, Romina Giamminelli si è concentrata sul Grande Fratello, Maddaloni e Rosy Chin ma anche su Perla. Pure quest’ultima ha un rapporto particolare col judoka: “Per me è un’amicizia pulita senza secondi fini. Non sono gelosa di lei, mi fa piacere che Marco abbia delle amicizie femminili, ho sempre combattuto su questo argomento. Lui all’inizio era molto geloso e gli ho fatto capire che non portava a nulla. Per me esiste l’amicizia tra uomo e donna”.

Nonostante una follower abbia chiesto a Romina: “Hai visto come tuo marito tocca con malizia Rosy? O fai finta di non vedere?”, lei non è sembrata affatto preoccupata e ha piena fiducia verso Maddaloni: “Io guardo tutto, se per me fosse stata malizia già sarei lì dentro! Io caratterialmente non sono gelosa, quando ero più piccola tantissimo delle mie amicizie, ma crescendo ho capito che non serve”.

Infine, la moglie di Marco Maddaloni ha aggiunto: “Perché se hai una persona che non ti fa mancare niente in senso affettivo, presente e protettivo, porta solo negatività al rapporto“. Quindi, nessuna scenata di gelosia all’orizzonte da parte di Romina Giamminelli, la quale ipotizza una semplice amicizia tra l’uomo e Rosy.