Nella casa del Grande Fratello è nata una bellissima amicizia tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi. I due, entrati nel loft di Cinecittà l’11 settembre 2023, hanno subito legato grazie ai primi giorni trascorsi insieme nel tugurio. Il rapporto si è consolidato e i due hanno parlato della loro amicizia anche durante le dirette del reality show condotto da Alfonso Signorini.

“Il legame è un amore fraterno, che non va oltre a un amore di coppia e fidanzamento. È nella mia indole comportarmi così, qui dentro abbiamo superato tanti momenti difficili insieme. Sono premuroso, non è una ‘cosa di coppia’”, aveva raccontato Giuseppe Garibaldi durante la puntata del Grande Fratello in onda il 12 febbraio.





Grande Fratello, Garibaldi geloso di Anita e Alessio

A fargli eco l’amica Anita: “Penso che stia dicendo la verità, non ho mai percepito un interesse diverso. Nessun uomo mi ha mai trattato come fa lui, abbiamo passato momenti intensi. Ci siamo aiutati tantissimo, senza di lui non sarei qui oggi. Lui tifa per Edoardo. Sono una persona molto indipendente, non sono abituata ad avere un uomo che mi dà tante attenzioni, mi vuole veramente bene”.

Il legame tra Garibaldi e Anita sembra essersi incrinato per ‘colpa’ del nuovo entrato Alessio, con cui la giovane ha legato tanto. Garibaldi ha notato l’intesa crescente tra la sua migliore amica e la new entry e ieri sera, Anita ha confessato a Massimiliano Varrese che se il gieffino fosse entrato prima per lei sarebbe stato un problema in quanto lei è fidanzata. Garibaldi ha notato l’intesa tra i due, si è chiuso in se stesso e in queste ore è apparso infastidito. Si è allontanato dall’amica ma da parte della giovane non c’è stato nessun passo in avanti.

Anita e Alessio sono la rispettiva versione al maschile e femminile dell' altro,si piacciono esteticamente, Alfonso dato che devi tirare avanti ancora un mese e mezzo, avvia questa dinamica#grandefratello pic.twitter.com/ne4Z30YvFG — wild (@Wildglas) February 25, 2024

Durante la chiacchierata con Rosy Chin e Varrese, proprio l’attore ha fatto notare alla Olivieri che forse il calabrese nutre un sentimento più forte dell’amicizia. “Giuseppe sta incartato. Lui non si rende conto che probabilmente c’è un sentimento più forte. Mi dispiace vederlo così perché non ha ancora contestualizzato, non si rende conto di questa profondità che evidentemente… le cose sono due: o c’è questa profondità di sentimento e lui non si rende conto; oppure sei talmente tanto il suo punto di riferimento che sentire che si deve staccare da te a lui pesa tanto. Lui ora si sente un po’ “da solo” in questo senso”.

Anita ha stupito tutti dicendo di non poter rincuorare l’amico ”perché non stiamo alle scuole medie”. Inoltre, ma questa è ovviamente una notizia non confermata, pare che durante una notte Alessio abbia baciato una concorrente e secondo una indiscrezione arrivata a Deianira Marzano quella concorrente sarebbe proprio Anita.