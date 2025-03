Grande Fratello, Alfonso Signorini torna a parlare di Lorenzo Spolverato. Nelle ultime settimane il nome del concorrente primo finalista del reality è spuntato fuori in più occasioni. Segnalazioni, accuse, recentemente anche un caso sull’eliminazione di Stefania Orlando, insomma più male che bene. Anche il Codacons ha chiesto la chiusura anticipata del programma per i comportamenti.

Il consorzio delle associazioni dei consumatori ha puntato il dito contro “dinamiche discutibili all’interno del programma, talvolta al limite del rispetto della dignità umana“. Anche il conduttore ha rimproverato più volte Lorenzo, come quando si è rivolto a Javier dicendo “marcisci cogl**ne” o ha chiamato tre donne della Casa “teste di ca***”. Recentemente Alfonso Signorini ha ricevuto il tapiro d’oro da Striscia La Notizia e ha rilasciato dichiarazioni esplosive.

Leggi anche: “Perché non ho potuto cacciare Lorenzo”. Grande Fratello, Signorini rompe il silenzio sul caso





Signorini torna sulle dichiarazioni rilasciate a Striscia, ma la toppa è peggio del buco

Sul perché Lorenzo Spolverato non sia stato ancora squalificato Alfonso Signorini ha prima dato la colpa ai fandom tossici (?), poi ha sparato: “Se fosse per me l’avrei già buttato fuori con un calcio nel sedere. Ma se io dico di buttarlo fuori e mi viene detto dal gruppo di lavoro di tenerlo dentro io non posso fare nulla“. Dichiarazioni che hanno fatto il giro del web. Adesso il conduttore è voluto tornare sui social per chiarire meglio.

“Ci tengo a precisare alcune cose che ho detto a Striscia la Notizia – ha detto Signorini – Sono stato colto di sorpresa e, riascoltandomi, desidero chiarire meglio il mio pensiero. Il Grande Fratello è un gioco. Un gioco con delle regole, sia all’interno della casa che nel televoto”.

E qui mi taccio. Perché vedere Mediaset sotto scacco di questo signore mi fa venire i brividi.

I fandom saranno anche tossici ma il programma lo hai totalmente drogato. pic.twitter.com/AdskywH5ye — VerbalizzaLeCose (@UnpopularOpIta) March 14, 2025

“Io firmo il programma come autore – le parole di Alfonso Signorini – e, al di là delle mie opinioni personali, posso affermare che Lorenzo, pur essendo protagonista di alcuni episodi oggettivamente poco piacevoli, in base al regolamento non ha fatto nulla che giustifichi un’eliminazione. Se così fosse stato, sarebbero stati presi provvedimenti”. Polemiche finite? Mmh, difficile da credere…

“Ti ho sentito con le mie orecchie”. Grande Fratello, Signorini: lezione esemplare a Lorenzo