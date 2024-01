Beatrice Luzzi è fuori dal Grande Fratello. È uscita mercoledì scorso a seguito della scomparsa del papà: la notizia ha rattristato il pubblico, addolorato per la perdita dell’attrice ma anche per non poterla più vedere nella Casa. Non è detto, potrebbe rientrare in gioco ma ad oggi sappiamo solo che il televoto – dove era ancora una volta in cima ai preferiti – è stato annullato. Anche i concorrenti hanno avuto delle reazioni dopo il lutto e i più colpiti sono stati sicuramente Vittorio Menozzi e Fiordaliso.

Ma proprio sulla cantante si è ora aperto “un caso”. La serata successiva all’addio di Beatrice, infatti, Fiordaliso ha proposto un brindisi in suo onore. E fin qui nulla di strano, anzi, ma poi giovedì, parlando a cena con Anita e Letizia, è venuta fuori un’altra verità per i telespettatori che tutto vedono e commentano in rete. Fiordaliso, infatti, ha detto alle due concorrenti “me l’hanno detto loro“, riferendosi probabilmente agli autori.

GF, il brindisi per Beatrice Luzzi e scoppia il caso

E Anita: “Hai chiesto tu di poterlo fare“. “no, loro mi hanno detto di fare così“, la replica di Fiordaliso. I fan del Grande Fratello hanno fatto due più due a quel punto: il brindisi non sarebbe stato affatto dettato dai sentimenti della Casa per Beatrice Luzzi, quanto piuttosto un’imposizione del confessionale. Chiaramente questa è la teoria degli utenti, non ci sono conferme ufficiali ma quel discorso tra Anita e Fiordaliso ha creato il caos.

Non solo. Anche le parole di Massimiliano Varrese stanno facendo discutere. “Io non volevo festeggiare il mio compleanno perché non lo faccio quasi mai se non come i miei che ringrazio che sono qui fuori come quattro matti e non me lo aspettavo. Ringrazio i Maxers e le persone che mi amano là fuori che forse intravedono e vedono la verità. Ringrazio Valentina, la mamma di mia figlia, perché nell’aereo di oggi c’è sicuramente il suo zampino”, ha esordito dopo l’uscita e il lutto di Beatrice.

Cioè capite ? Il Brindisi di ieri sera sono stati gli autori a dire a fiorda di farlo ,ma fate schifo autori compresi 🤮 #grandefratello pic.twitter.com/O72PwPXQmT — Mony Orchidea (@MonyOrchidea) January 4, 2024

IL SILENZIO TOMBALE PER QUESTO DISCORSO



LE RISATE E LE CHIACCHERE DOPO LA NOTIZIA DEL LUTTO



🤡🤡🤡#grandefratellopic.twitter.com/ZnbtHnDISp — boh 🇵🇸 (@koala_E_canguri) January 5, 2024

“Però veramente ci sono delle risposte che arrivano senza alcuna domanda e qua dentro sto ricevendo un sacco di risposte. Ho dovuto fare del silenzio un’arma, per me stesso. A imparare a fare tre passi indietro. E come al solito ho cercato di mettere in discussione me per primo. Anche laddove pensavo ci fossero delle ingiustizie, ho cercato di imparare la lezione“, ha concluso scatenando reazioni particolari. Come quelle di Anita e Rosy che sono scoppiate in lacrime: “Non puoi fare dei discorsi così“.