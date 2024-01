L’uscita di scena di Beatrice Luzzi dalla casa del Grande Fratello per la scomparsa del papà ha molto colpito Vittorio Menozzi. L’attrice e il modello avevano legato tanto negli ultimi tempi e appena saputo del grave lutto in famiglia e dunque che quello di Bea non sarebbe stato un addio “momentaneo” come la scorsa volta lo ha distrutto. Tra tutti i concorrenti è stato forse quello che più ha accusato il colpo e infatti è scoppiato a piangere nel momento in cui lei ha lasciato Cinecittà.

Ci ha pensato Fiordaliso, anche lei molto amica dell’attrice in questo Grande Fratello, a consolarlo. E insieme hanno mandato un abbraccio a Beatrice Luzzi consapevoli che in situazioni così difficili le parole risultano spesso insufficienti. “A un dolore così grande non puoi dare consolazione”, ha quindi detto Fiordaliso, asciugando le lacrime di Vittorio. Che è stato poi spinto a tornare tra gli altri e a trovare il coraggio di affrontare questa situazione difficile.

Leggi anche: “Questa è la mia scelta”. Beatrice Luzzi, la decisione dopo l’uscita dal Grande Fratello l’ha comunicata poco fa





Vittorio, il dolce gesto per Beatrice commuove i fan del GF

Vittorio ha cercato di seguire questo consiglio tornando nel gruppo, ma ha dedicato comunque un pensiero alla sua coinquilina. Se Beatrice tornasse, forse Vittorio sarebbe il più felice in assoluto. Nel frattempo, dopo la sensibilità ha mostrato tutta la sua dolcezza nei confronti della coinquilina sciogliendo tutti i fan durante una conversazione con Marco Maddaloni.

Il judoka ha infatti notato che ha sempre tra le mani un accendino. “Tu fumi?”, ha chiesto stupito. E Vittorio: “No, è un regalo di Bea“. Un gesto, questo, che ha colpito il cuore dei telespettatori che hanno subito commentato la scena: “Lui che gira con un accendino regalato da Beatrice anche se non fuma come devo fare io?!”.

lui che gira con un accendino regalato da Beatrice anche se non fuma come devo fare io?! 🤏❤️#GrandeFratello pic.twitter.com/s5MLrqtTeW — ѕ.🌹/ 𝚕𝚊 𝚖𝚎𝚝𝚊 𝚗𝚘𝚗 𝚎' 𝚞𝚗 𝚙𝚘𝚜𝚝𝚘🫀 (@__sonosara) January 4, 2024

E ancora: “Forse non ci rendiamo conto ma questo se porta appresso l’accendino che gli ha regalato Beatrice. Ma come si supera la loro amicizia?”, “Vittorio che va in giro con l’accendino regalato di Bea anche se non fuma. La dolcezza e sensibilità di questo ragazzo“.