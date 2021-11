“Salta la diretta”. Bianca Guaccero, nuova tegola per la conduttrice: costretta allo stop con Detto Fatto

Brutte notizie per Detto Fatto e Bianca Guaccero. Salta la puntata di domani. Era già successo nella giornata di lunedì 25 ottobre. La decisione era stata inevitabile. Per la conduttrice un momento sicuramente no dopo che già nei giorni scorsi erano uscite brutte voci. Infatti, si era vociferato con forza che il suo programma fosse ormai destinato a terminare il prossimo anno. Ma lei, dopo aver condiviso un articolo, che riportava: “Detto Fatto verso la chiusura, Bianca Guaccero a rischio per la prossima stagione”.



Aveva scritto su Instagram: “Vi rispondo io così evitiamo che le cose rimbalzino…Vi trovate di fronte ad una fake news…Quindi, non credete a tutto quello che viene scritto…Come in questo caso. Quando non si hanno argomenti”. E ora questa diretta saltata. Certo che per Bianca Guaccero e Detto Fatto le soddisfazioni non sono mancate. Tutti hanno ancora negli occhi la sua intervista a Vittoria Schisano.



“Sei stata un esempio per chi ha paura e in difficoltà. Ti ringrazio per essere venuta a raccontarti perché così anche chi ascolta può capire tante cose. La trovo una forma di generosità verso gli altri per farli andare oltre”. Aveva detto Bianca Guaccero davanti alle telecamere di Detto Fatto. E Vittoria ha poi risposto ad una domanda molto particolare della presentatrice con una frase molto decisa.







Bianca Guaccero le ha domandato: “Cosa diresti al te bambino se potessi farlo?”. E la Schisano ha risposto subito: “Gli direi che è diverso o sbagliato, ma la felicità è un’occasione che va sempre conquistata”. E per la conduttrice originaria della Puglia non è stato affatto semplice portare a termine la sua intervista, visto che la lacrime sono sempre state presenti nei suoi occhi.



Tornando alla puntate di Detto Fatto. Già oggi, quelle del 15 novembre, è iniziata con circa un’ora di ritardo, alle 16.15 per lasciare lo spazio Atp Finals di tennis. E proprio per questo motivo Bianca Guaccero domani, martedì 16 novembre non andrà in onda per lasciare la linea allo sport per poi ritornare mercoledì.