“Fingo di non aver sentito”. Bianca Guaccero, imbarazzo in diretta: costretta a riprendere l’ospite vip

Tanti programmi televisivi sono ripresi dopo la pausa estiva. È il caso di Detto Fatto giunto alla decima edizione. Al timone confermata Bianca Guaccero per il quarto anno consecutivo. Nel corso della seconda puntata i fan del programma sono rimasti colpiti dalla presenza di un vistoso anello al dito della conduttrice che, per evitare equivoci e fraintendimenti, ha voluto fugare ogni dubbio. Infatti durante l’estate si è vociferato un presunto flirt con l’ex calciatore Nicola Ventola.

Durante la seconda puntata di “Detto fatto” Bianca Guaccero ha così dichiarato il suo status sentimentale: “Vi spiego meglio la storia dell’anello e c’entra Jonathan”. La conduttrice e il suo collega Jonathan Kashanian festeggiano il compleanno lo stesso giorno, il 15 gennaio 1981 e quest’anno hanno compiuto 40 anni: “Ecco, lui mi ha regalato un punto luce da appendere al collo che si girava e rigirava… e siccome nessun mi aveva mai regalato un solitario me lo sono fatta montare sull’anello per far finta di essere fidanzata”.

Nella puntata di mercoledì 15 settembre sono state ospiti di Bianca Guaccero Rossella Erra, nota per essere stata lanciata da Caterina Balivo come ambasciatrice del pubblico che poi è approdata anche a Ballando con le stelle di Milly Carlucci e Benedicta Boccoli attrice e showgirl che ha esordito in tv in Pronto chi gioca? e Domenica In insieme alla sorella Brigitta. L’attrice si è lasciata sfuggire una frase poco carina ed è stata subito ripresa da Bianca Guaccero.





Durante il suo intervento a Detto Fatto, Benedicta Boccoli ha parlato della sua carriera e soprattutto dei suoi esordi televisivi e nello stesso tempo ha voluto anche lanciare una raccolta fondi per aiutare varie associazioni culturali dichiarando che non bisogna aver paura della cultura. Bianca Guaccero ha replicato che nessuno teme o ha paura della cultura e l’attrice si è lasciata andare: “No, perché magari una dice che va in un museo e sente dirsi che pa**e!”. Tra l’imbarazzo generale e le risate Bianca Guaccero è prontamente intervenuta e ha risposto: “Facciamo finta di non averlo sentito!”.

Detto Fatto deve fare già i conti con alcuni cambi di programmazione. Infatti la puntata di mercoledì 15 settembre è durata meno del solito terminando circa un’ora prima, intorno alle 16 per lasciare spazio ai Quarti di finale dell’Euro Volley maschile. Bianca Guaccero, infatti, nel dare l’appuntamento alla puntata di giovedì 16 settembre in cui non sarà presente Jonathan ha detto: “Oggi la puntata è ridotta”.