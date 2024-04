Uomini e Donne è finito male per Beatriz D’Orsi. Data per favorita da molti, alla fine la corteggiatrice non è stata scelta da Brando. Il tronista le ha preferito Raffaella, con cui ha iniziato una storia d’amore che sembra procedere a gonfie vele lontano dai riflettori. Non è però escluso un futuro per Beatriz nel programma di Maria De Filippi, anzi. Ha da poco già fatto il suo ritorno in studio su richiesta del nuovo tronista, Daniele, ma si è rifiutata di corteggiarlo.

E ultimamente ha anche rilasciato un’intervista al magazine ufficiale di Uomini e Donne e fatto dietrofront su Tina Cipollari, l’opinionista con cui ha discusso innumerevoli volte negli ultimi mesi. Ma adesso, a mente fredda e lontana da quello studio, la ex corteggiatrice si sente di doverla ringraziare: “Le dico grazie, mi ha fatto capire che ho tanta pazienza”, ha detto a sorpresa, spiazzando il pubblico che per mesi ha assistito ai suoi scontri con Tina Cipollari in studio, spesso sono terminati con la giovane in lacrime e con l’opinionista furiosa.

Leggi anche: “Vado a prendermi Ida!”. Uomini e Donne, il cavaliere lascia lo studio e corre dalla dama





Beatriz, grosse novità: c’entra UeD

Molti sono convinti che Beatriz verrà “promossa” tronista. Ma dal momento che questa edizione è agli sgoccioli, eventualmente prenderà posto tra i tornisti al rientro dalla pausa estiva, dunque a settembre prossimo. Nel frattempo è tornata alla sua vita di sempre e sui social.

In questi giorni Beatriz ha aperto la box delle domande su Instagram e risposto ad alcune curiosità dei suoi fan, comprese quelle sui suoi tatuaggi e al loro significato. A questo proposito ha annunciato che preso avrebbe fatto un nuovo tatuaggio. E l’ha fatto.

Come si vede sul suo Instagram, Beatriz ha scelto di tatuarsi le sette fasi lunari lungo tutta la colonna vertebrale e a raccontare il significato di questo nuovo tattoo è stata direttamente la sua tatuatrice. Ha paragonato le sette fasi lunari ai sette mesi vissuti all’interno di Uomini e Donne. È quindi dedicato all’esperienza in trasmissione oppure è solo una coincidenza?