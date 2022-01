Momenti concitati al GF Vip in queste ore. Durante l’ultima puntata del reality show in onda da Cinecittà, ne sono successe di tutti i colori. Dall’abbandono di Manuel Bortuzzo che ha preferito uscire per problemi di salute, alla lite furiosa tra il padrone di casa Alfonso Signorini e Alex Belli (accompagnato fuori dallo studio). Ma non è finita qua perché dopo la diretta, Delia Duran, ha fatto una confessione al vetriolo alla sua nemica-amica Soleil Sorge.

Per Delia non si tratta certo di un coming out, visto che già lei stessa, l’anno scorso aveva già affrontato questo argomento. Era il il 2020 quando la giovane compagna di Alex Belli aveva deciso di dire in diretta da Barbara d’Urso che preferiva i maschi, ma per lei andavano bene anche le donne. Ora, a distanza di un annetto, Delia Duran lo vuole far sapere per bene anche dentro la casa. Non è di certo la prima volta che capita in questa edizione: anche Giucas Casella ha confessato a ottobre di essere stato impegnato con un uomo: “Sono stato con un uomo ma non bisogna reprimersi, amore è libertà”.

“Non c’è nulla di strano, è normale, viviamola in tutti i modi, quando è successo è stato bellissimo… Io dico sempre la verità, non mi pento di niente”. Adesso è la volta di Delia Duran che durante una conversazione con Soleil Sorge ha confessato di essere attratta, appunto, anche dalle donne.





Lo ha fatto raccontandole un aneddoto successo al compleanno di Alex Belli. “Ci siamo anche divertiti – dice Delia Duran – per il giorno del suo compleanno abbiamo sc*** con una mia amica, ci siamo divertiti. Io sono fatta così, a me piacciono le donne, lo posso anche dire senza pudore, è normale questa cosa”.

“Questo è per farti capire come mai eravamo complici. Come noi eravamo una coppia che nessuno ci poteva combattere. Lo facevamo avere un rapporto libero, proprio come lui dice, per condividere anche tutte quelle cose fighe“. E conclude Delia Duran, come se non Soleil non avesse sentito: “A me piacciono anche le donne!“. Ok, ora dovrebbe essere chiaro.