Il “triangolo” no, non l’avevo considerato. Il successone di Renato Zero è entrato meritatamente a far parte degli indimenticabili della musica d’autore italiana. E non solo per la potenza espressiva e l’inarrivabile talento del cantautore romano. Ma anche perché, vuoi o non vuoi, a tutti o quasi è capitato almeno una volta nella vita di ritrovarsi dentro o comunque fin troppo vicino ad un triangolo. Amoroso, s’intende.

Quello che sta creando più di uno scombussolamento all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6 è arcinoto. Quando l’attore parmense Alex Belli, protagonista tra gli altri della seguitissima serie “Centovetrine”, ha varcato la porta rossa, tutti sapevano che si era da poco sposato con Delia Duran. Al netto delle polemiche relative alla voce secondo cui i due non sarebbero ‘formalmente’ marito e moglie, è chiaro che la situazione sta sfuggendo un po’ di mano a tutti. Dentro la casa, infatti, il bell’Alex è vicinissimo, per qualcuno troppo, alla fiammante Soleil Sorge.

La modella di origini venezuelane Delia Duran è intervenuta a più riprese per manifestare i suoi malumori. Quello che ha visto verificarsi dentro il GF Vip, il suo Alex Belli che flirta un giorno sì e l’altro pure con Soleil Sorge, non le va troppo a genio. C’è stato un confronto tra le due donne. E sono volate parole e discussioni forti. L’ultima in ordine di tempo riguarda la sfuriata che l’attore ha rivolto alla sua attuale compagna sudamericana: “Deve stare ferma. Se lei sta ferma è tutto ok”.





Di stare ferma, tuttavia, Delia Duran non pare avere alcuna intenzione. Anzi, lei freme per, pensate un po’, entrare nella Casa del GF Vip. Ecco quanto svelato dall’esperto di gossip Alberto Dandolo sul settimanale “Oggi”: “Delia Duran sta facendo di tutto per entrare nella casa del GF Vip”. Nella sua speciale rubrica il giornalista partenopeo, temutissimo dai vipponi, aggiunge: “Delia Duran vuole ricongiungersi con il marito Alex Belli”.

Da qualche settimana si vocifera di un imminente ingresso all’interno della Casa del Grande Fratello Vip di Delia Duran. Ma, fino ad ora, la moglie di Alex Belli si è vista soltanto come ospite del reality condotto da Alfonso Signorini e non come partecipante. E dire che la pace con Alex Belli è arrivata proprio recentemente. Solo che dopo questo riavvicinamento c’è stato il bacio tra l’attore e Soleil Sorge. Dunque sembra proprio che le promesse e le raccomandazioni tra Delia e Alex non abbiano sortito grandissimi effetti. A questo punto Dandolo sgancia la bomba: “Il suo ingresso potrebbe aver luogo se e quando verrà eliminata dal gioco la sua dolce metà”. Così, a occhio e croce, questo triangolo d’amore è destinato a far discutere ancora a lungo. Dentro e fuori dalla Casa…