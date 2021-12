“Hai i conti correnti pieni”. GF Vip, Alex Belli alla fine sbotta: “Non mi guardare”. Ed è subito polemica

Si torna a parlare di quel bacio tra Alex Belli e Soleil Sorge. Una passione che ha dato non pochi problemi e pensieri a Delia Duran, l’attuale compagna di Belli. La donna è sbottata su Instagram, ma la cosa a Belli non è andata giù e ieri si è sfogato con Gianmaria Antinolfi: “Che si tenga per lei le cose, basta! Perché deve scrivere in pubblico? Quando uscirò avrò un sacco di cose da dirle. Mi mette nei casini se pubblica tutto quello che pensa. Deve stare ferma. Se lei sta ferma è tutto ok. Io se fossi fuori starei fermo. Se poi vedo che ti perdi entro e vengo a prenderti, ma non scrivo gli sfoghi”.

“Mentre Sole – dice – ha fatto un altro tipo di errore. Io volevo tutelarci e ho detto ad Alfonso ‘le telecamere non ci bloccano, se volessimo lasciarsi andare l’avremmo fatto’. Lei invece ha smontato tutto dicendo che non è così e adesso è tutto complicato”. Atteggiamenti che mandano fuori di testa Alex Belli che aveva preso degli accordi proprio con la compagna e l’aveva preparata al peggio. Poi, durante una chiacchierata con Soleil, Alex ha usato parole forti per bacchettare la Duran.

Alex Belli ha detto: “Stai ferma a casa e non fare nulla. Pubblichi una storia di mer** su sfondo nero e fai i casini. Spegni sta cao di televisione e non guardarmi più. In che lingua glielo devo dire? Pco cane. Non ci sta, basta sono stufo. Ha i conti correnti pieni e rompe ancora. Hai i conti a disposizione, ma stattene a casa tranquilla”.





“L’avevo avvisata che avremmo fatto la Turandot – dice Alex Belli – e lei mi ha detto ‘ok vai tranquillo, non sono queste le cose che mi danno fastidio’. E poi scrive quelle ca**ate? Allora non va bene e mi incavolo. Dai ma a che cavolo serviva fare quella robaccia? Mi ha detto ‘Alex non è vista bene sta roba fuori’. Che cavolo le frega come gli altri vedono tutto questo?”.

“Sai cosa le darà tanto fastidio – si chiede Alex Belli – Quello che ti ho detto ieri. Perché le cose di ieri erano fortissime e va in contrasto con il passato. Però non è incoerenza, perché quello che è nato tra noi negli ultimi giorni è diverso rispetto al rapporto di un mese fa. Se dirà qualcosa su ciò che ci siamo detti ieri ci sta. Però sono cose che nascono dal cuore, non potevamo fermarle”.