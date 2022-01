E finalmente Delia Duran è al GF Vip 6. È tornata nella Casa da concorrente la moglie di Alex Belli e ovviamente ha subito avuto uno scontro con Soleil Sorge. “Sono un po’ alterata perché vedo in questa casa tanta falsità, io sono costantemente definita come una stro…, ora devo rivivere una situazione, con una persona che è entrata solo per visibilità e per portare discordia ma proprio non ce la faccio”, si è sfogata l’influencer.

“Da parte mia avrà sempre comprensione ma lei ha avuto atteggiamenti molto pesanti, Delia dovresti stare a casa con tuo marito e non con me”, ha aggiunto davanti a una Delia Duran questa volta più accondiscendente: “Avremo modo di chiarire con calma come due donne”.

Delia Duran, la confessione appena entrata al GF Vip 6

Finita la diretta del GF Vip 6, Soleil Sorge ha avuto un crollo emotivo mentre Delia Duran ha iniziato a fare amicizie. Non troppe in realtà, visto che quasi tutti i concorrenti hanno subito mostrato molta diffidenza nei suoi confronti. Solo Miriana Trevisan ha accolto la modella a braccia aperte. Chiuso il collegamento con Alfonso Signorini le due e altre vippone hanno iniziato a fare conoscenza ed è stato a quel punto che è arrivata la confessione della moglie di Alex Belli.





Un passo indietro: quando l’attore era nella Casa aveva fatto scalpore il bacio di Delia Duran e un altro uomo. Ora, dentro il GF Vip 6, la modella ha confessato che la paparazzata era finta: “Sono io la vittima, non Soleil. Erano in due a fare questa cosa. Tu hai iniziato questo teatrino insieme a lui, non sono stata io. La paparazzata? Vi confermo che era per farlo ingelosire, io sono molto onesta. Era palese ragazzi. Non l’ho baciato davvero”.

miriana che difende Delia (che sorpresa) a spada tratta…ma tu sei la stessa che é andata con Biagio che era fidanzato dopo 2 giorni ? ah ok…l'incoerenza e l'ossessione di di questa donna per Sole

olio su tela 🥶🤡 #gfvip pic.twitter.com/2wf9SRaRrf January 15, 2022

Manila Nazzaro, che è grande amica di Soleil Sorge, non è d’accordo con questa strategia attuata da Delia Duran. E ha subito fatto notare alla modella come a suo avviso questo tipo di atteggiamento sia stato sbagliato: “Rispondere con la stessa medaglia secondo me non ha seno, non è costruttivo. Se vuoi dimostrare che non sei come Alex, non devi fare le cose che ha fatto Alex”.