Delia Duran ha fatto subito amicizia con Miriana Trevisan appena entrata al GF Vip 6. Già venerdì notte, poco dopo il suo ingresso nella Casa, la modella venezuelana è entrata in confidenza con la showgirl e infatti le ha subito confidato che Alex Belli e Soleil Sorge avrebbero avuto più momenti di intimità nei tre mesi passati insieme al reality show di Canale 5.

Poi, nelle ore successive, le due già amiche della Casa sono tornate a parlare e Delia Duran ha rivelato di essersi sentita umiliata dal marito e quella che ora è diventata la sua coinquilina. “Non sono stata bene fuori. Io non sono come quella che mi hanno descritto e voglio raccontare chi sono. Ho il diritto di dire chi sono davvero”, ha detto a Miriana Trevisan.

Delia Duran, il segreto delicato su Alex Belli

“Anche perché sono passata come una donna che non sono, una cornuta, che si fa manipolare, che non ha rispetto per sé stessa e dignità. Basta, non è così, è sbagliato dipingermi così. Nell’amore ci sono alti e bassi e bisogna capire. Ci sono dei dubbi che vengono dal dolore e dal tradimento. Perché io sono stata tradita, ho subito un tradimento non soltanto fisico, ma verbale”, ha aggiunto Delia Duran.





Era in vena di confessioni perché poco dopo Delia Duran ha ammesso di avere un peso che porta da troppo tempo e che vorrebbe togliersi almeno con la sua nuova amica. Che però l’ha subito messa in guardia: “Attenta, vuoi chiedere a loro se puoi farlo senza microfono? Magari fallo poi in privato, se non vuoi farlo in modo pubblico non lo fare”, ha spiegato Miriana Trevisan alla nuova concorrente.

Miriana a Delia: "Se non puoi parlare non farlo, chiediamo a loro se possiamo parlare senza (microfoni)"



LA RACCOMANDATA È SOLEIL

LA PROTETTA DEL GF È SEMPRE SOLEIL



🤡🤡🤡🤡🤡🤡 #gfvip January 16, 2022

Ma Delia Duran non si è fatta problemi: “Ho da dirti una cosa molto delicata. Tranquilla te lo faccio capire. Io sto cercando da tanto un figlio con lui. E come puoi ben vedere nulla è successo. Però forse ci vuole un metodo un pochino più forte e particolare. So che sarà difficile farlo e quindi per adesso ti dico questo”.