Venerdì scorso, quando è entrata nella Casa, Delia Duran ha detto ad Alfonso Signorini e pubblico di essere entrata al GF Vip 6 per essere riconquistata da Alex Belli. L’altra notte, invece, ha svelato un retroscena sul suo ingresso. Parlando in camera da letto con le coinquiline, la modella venezuelana ha raccontato che sarebbe dovuta entrare nella Casa come concorrente mentre Alex Belli era ancora tra i vipponi.

“Io sarei dovuta entrare quando Alex era ancora dentro. Gli autori mi avevano contattata come concorrente e avevo detto di sì per salvare io mio matrimonio”. Ovviamente a quel punto tutte si sono quindi chiesti come mai non abbia fatto questa mossa e Delia Duran: “Poi hanno cambiato idea e mi hanno stoppata. Qui alla fine decidono loro”.

Delia Duran: “Mi piace lui”

Ma stando nella Casa Delia Duran ha conosciuto nuove persone e stretto amicizie ma non tanta con Barù, che continua a lanciare frecciatine insinuando che sia al GF Vip per popolarità e non per chiarire la situazione con il marito. E lei a un certo punto è sbottata: “Sono venuta qua a trovare un nuovo marito. Sono qui per trovare un altro uomo. Questa è la verità. Visto che Barù è tremendo, io voglio essere tremenda”.





“Mi vedete allegra? Ci voleva una botta d’allegria, basta essere triste. La vedova allegra sono qui, tiè. Sono venuta qui per conquistare un grande uomo come Barù. Tu hai ogni riccio un capriccio e mi stuzzica”, le parole di Delia Duran. La reazione di lui? Non si è mosso di un centimetro: “Ma chi ci crede al fatto che sei venuta qui a raccontarti e a cercare la verità. E non credo nemmeno che stai cercando un uomo.

Barù endend Delia definitivamente



"Io non voglio sparare sulla croce rossa, ma sei te quella che ci crede, che si vuole raccontare , trovare la verità"



“Io invece sono sincero – ha continuato Barù parlando con Delia Duran -, sono venuto al GF Vip a fare il co…e e lo ammetto senza farmi problemi di nessun tipo. Dai io non voglio continuare, non mi piace sparare sulla Croce Rossa. Non metterti sul mio stesso piano: perché sei tu quella che ci crede tantissimo e dice di volersi raccontare, io ripeto che sono qui a fare il giullare. […] Tu ormai parli sempre delle stesse cose, Soleil e Alex e hai già finito gli argomenti”.