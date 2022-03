Il GF Vip 6 sta volgendo al termine e per ora si sono assicurate la finale soltanto Delia Duran e Lulù Selassié. Presto si scoprirà chi dovrà abbandonare per sempre il gioco rinunciando così alla possibilità di vittoria: rischiano di uscire Davide Silvestri, Miriana Trevisan e Jessica Selassié. Sono tutti e tre dentro la Casa dall’inizio, dunque da settembre scorso, e solo il pubblico deciderà chi eliminare a un passo dalla finale.

Manca una manciata di giorni al 14 marzo e nella Casa del GF Vip 6 i concorrenti rimasti iniziano a sistemare anche ciò che dovranno portarsi via. Effetti personali a parte, tra gli oggetti c’è un “ricordino” che è saltato fuori nelle ultime ore e che Manila Nazzaro ha detto a Delia Duran di mettere via.

Delia Duran, che fine ha fatto la statuina di Alex Belli

Ricordate la statuina di Alex Belli che l’attore aveva fatto arrivare nella Casa perché i vipponi la mettessero nel Presepe a Natale, vista la sua eliminazione? All’epoca aveva deciso di lasciare (o meglio, farsi squalificare dal GF Vip 6) per chiarire la situazione con sua moglie Delia Duran ma attraverso la statuina voleva ricordare la sua presenza agli altri.





La reazione di Soleil Sorge a quel regalo era stata immediata: “Ci ha regalato se stesso, strano, non me lo sarei mai aspettato da lui”, aveva commentato con ironia guardando la statuina. Poi la situazione si è capovolta: Delia Duran è entrata nella Casa da concorrente e di recente Soleil aveva fatto con lei un simbolico “passaggio di consegne” di quella statuina.

Lei che pensa di portare a casa tutta intera la statuetta di Alex CONSERVANDOLA TRA LE TETTE, scusate ma la amo tanto 😂#GFVIP pic.twitter.com/gXNuwWtBeB March 6, 2022

Ma in queste settimane quella statuina è rimasta su una mensola e Manila Nazzaro, intenta a pulire, ha detto a Delia Duran: “Volevo dire di portartela. Portatela via, se no va a finire che cade e si rompe: sono delicatissime”. La modella ha quindi subito preso quella statuina nascondendola nel maglione, proprio all’altezza del seno: “La metto qua”, ha detto scatenando l’ironia degli utenti.