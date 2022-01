Delia Duran ancora protagonista al GF Vip 6. Entrata da poco, nella diretta di lunedì 24 gennaio 2022 ha avuto la possibilità di confrontarsi ancora con il marito, Alex Belli. E durante la 37esima puntata, quella in cui l’attore è stato allontanato dallo studio, ha anche scoperto che sotto le famose coperte il marito ha detto a Soleil Sorge di essere innamorato di lei.

La modella venezuelana ha giurato di non sapere di questo dettaglio e finita la puntata è andata in crisi. Dopo aver parlato con la sua ‘rivale’ e asfaltato con lei Alex Belli, Delia Duran si è sfogata con Manila Nazzaro, con cui invece ha speso belle parole per il marito. L’ha ringraziato per averla aiutata ad uscire da una relazione tossica.

Delia Duran, lo sfogo dopo la puntata

“Prendi una posizione ciccio. Dice che non devo distruggere il nostro amore, a me lo dice? Io ho parlato anche delle cose belle e intense che abbiamo affrontato in questi anni insieme – ha iniziato Delia Duran – Ad esempio ad inizio relazione lui mi ha aiutata ad uscire da un rapporto che mi ha distrutta. Noi è vero che abbiamo combattuto tante cose, come quando abbiamo combattuto contro il mio ex, che mi ha maltrattata psicologicamente e fisicamente”.





Poi è entrata nel dettaglio e raccontato cosa è successo col suo ex con cui ha avuto una storia di 8 anni: “Ho subito cose molto gravi. Eravamo innamorati io e Alex e mi ha dato la forza per allontanarmi dal mio ex che mi ha fatto di tutto. Credimi se ti dico che ne ho passate tante. Sono stata tradita molte volte dal mio ex, mi ha fatto tante corna, mille donne e tante cose che non posso dire”, ha continuato Delia Duran.

Poi a un certo punto Delia Duran ha detto basta, ma dopo aver “subito scene pazzesche, dove lui mi ha preso tutto e ha detto che i ladri avevano rubato ogni cosa. Per vendetta ha fatto una marea di cose, non mi voleva dare le cose e ha detto di essere stato rapinato. Sì diceva che i ladri avevano svaligiato casa portando via tanti dei miei oggetti. E non solo, poi ci sono stati i soldi che avevo, anche quel capitolo è stato pesante. Avevamo i conti insieme e ha cambiato la password e ha trasferito tutti i soldi dal conto nostro a un conto internazionale”.