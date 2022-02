Delia Duran è entrata “in corsa” al GF Vip 6 e si è subito imposta come personaggio cardine nella Casa. A maggior ragione ora che è rientrato Alex Belli. L’attore è fuori dalla gara, ma negli ultimi giorni la coppia e Soleil Sorge hanno stravolto ogni cosa. E aggiunto così carne al fuoco propio in vista della puntata di lunedì 21 febbraio.

Per chi non avesse seguito la diretta h24, nelle ultime ore è successo di tutto e di più. Alex Belli ha baciato Jessica Selassié davanti a Delia Duran e Soleil Sorge, che a loro volta si sono scambiate un bacio appassionato durante la festa di sabato sera. Insomma, argomenti forti. E poi liti, screzi, riappacificazioni saranno al centro della nuova diretta, che vedrà anche un eliminato.

Delia Duran, bufera fuori dal GF Vip

Sì, perché tra baci e pace stasera al GF Vip sarà deciso chi lascerà la casa. Sono quattro i vipponi a rischio eliminazione ma secondo il sondaggio organizzato da grandefratello.forumfree, Nathaly Caldonazzo e Barù possono dormire sonni tranquilli dal momento che godono rispettivamente del 36% e del 31% delle preferenze dei votanti. Dunque la partita sarebbe tra Kabir Bedi e Alessandro Basciano.





Sempre secondo il sondaggio, l’ex tronista sarebbe in vantaggio sull’attore (20% contro 12%). Sarà quindi Kabir Bedi a lasciare il gioco a poco dalla finale? A questo proposito non è sfuggita una frase di Delia Duran che ha fatto molto rumore fuori dal GF Vip. È successo tutto in cucina, dove si sente Jessica dire in riferimento a Kabir Bedi: “Ma lui è convinto di rimanere”. E la modella: “Povero… Magari ha un contratto che lo fa rimanere fino alla fine”.

In sala Manila parla di #Kabir.. Dalla cucina #Jessica che si fa sempre i fatti suoi, acida:



“ma lui è convinto di rimanere!”



Delia: “Poverino.. Magari ha un contratto che lo fanno arrivare fino all fine..”



🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️😂😂😂 complimenti Alfonso… 🙏👍#gfvip #fraru #barulibero pic.twitter.com/eVtlSIZZWa February 20, 2022

https://t.co/bHIhrQx7UI ma che schifo è scusate ? Loro sanno già quando usciranno ? I televoti che li facciamo a fare se poi ha validità il contratto? Che circo e che schifo 🤮 siete tutti dei pagliacci #gfvip #solearmy #solphie #basciagoni #jeru #jessvip February 20, 2022

La parola “contratto” ha subito scatenato gli utenti contro il GF Vip e anche Alfonso Signorini: “Se Kabir quindi non può uscire perché ha un contratto che non è ancora scaduto, e ieri Barù ha detto qualcosa sul suo, l’eliminazione sarà tra Nathaly e Alessandro”, si legge. E un altro, dopo la frase di Delia Duran: “Cioè loro sanno già quando usciranno? I televoti che li facciamo a fare se poi ha validità il contratto?”.