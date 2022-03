Fuori Alex Belli e Soleil Sorge, dentro Delia Duran. E per giunta in finale da settimane al GF Vip 6. Sembra quasi un paradosso per come si erano messe le cose nella Casa, quando regnava tutta quella “chimica artistica” tra l’attore e l’influencer e la modella venezuelana (non) si godeva lo spettacolo da fuori.

Poi un colpo di scena dietro l’altro: dopo la squalifica di Alex Belli gli autori hanno pensato bene di dare una possibilità a Delia Duran, che contro ogni aspettativa è diventata una delle beniamine del pubblico di Canale 5. E infatti è stata la primissima finalista di questa edizione, battendo i “veterani”. Altra sorpresa nella scorsa puntata, quando Soleil Sorge si è vista costretta a fare i bagagli. Nessuno se l’aspettava.

Delia Duran, il bacio al GF Vip 6

Nemmeno Davide Silvestri si aspettava di perdere contro quella che per molti è la vincitrice da mesi. E invece ora anche lui è in finale insieme a Delia Duran e Lulù Selassié. Ora rischiano di uscire definitivamente dal gioco, dunque a pochissimo dalla finale, Barù e Manila Nazzaro ma in attesa di giovedì sera i vipponi si godono questi ultimi giorni nella Casa più spiata d’Italia.





Ultima spesa settimanale e balli scatenati al GF Vip 6. Sulle note di Tequila e Guaranà di Elodie, le ragazze della Casa si sono lanciate in una coreografia sensuale fino a quando Delia Duran e Jessica Selassie si sono perse Sophie Codegoni e, isolate al centro del soggiorno, all’improvviso si sono ritrovate avvinghiate in un abbraccio.

E a quel punto Delia Duran “ha colpito” regalando l’ennesimo show ai telespettatori che in quel momento stavano seguendo la diretta h24: ha baciato sula bocca la princess esclamando di fronte la telecamera: “Non c’è Barù, c’è Delia Duran!”. In effetti non sembra proprio destinato ad arrivare quel tipo di riavvicinamento tra Jessica Selassié e il nipote di Costantino della Gherardesca.