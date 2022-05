“Nessuno sa quanto tempo mi resta”. Con queste parole al gironalista è tornata a parlare della malattia con cui combatte da quasi sette anni. Un tumore all’intestino, che le ha stravolto la vita da quando è arrivata quella maledetta diagnosi.

“Il mio corpo non può più continuare”, ha detto in un post su Instagram in cui ha pubblicato una foto dal letto dell’ospedale. Alla giornalista è stata diagnosticata nel 2016 e ha tenuto aggiornati i suoi migliaia di follower con resoconti sui social, parlando anche del fondo stato istituito per finanziare la ricerca sulla medicina personalizzata per i malati di cancro e per sostenere campagne di sensibilizzazione sul cancro intestinale.





Deborah James, la giornalista della BBC malata di cancro: “Non so quanto mi resta”

A dicembre, Deborah James, presentatrice di You, Me and the Big C della BBC e madre di due figli ha riflettuto sui cinque anni trascorsi, da quando le è stato detto che aveva un cancro incurabile, dicendo: “Sono pienamente consapevole che non dovrei essere viva per scrivere questo oggi”.

Ma in un nuovo post sulla sua pagina Instagram, @bowelbabe, ha detto che doveva consegnare “il messaggio che non avrei mai voluto scrivere”. La giornalista ha scritto che ormai il cancro non viene più trattato e l’obiettivo è assicurarsi di trascorrere del tempo con la sua “incredibile famiglia”.

“Nessuno sa quanto tempo mi resta, ma non sono in grado di camminare, dormo la maggior parte dei giorni e la maggior parte delle cose che davo per scontate sono sogni irrealizzabili”, ha detto. “So che non abbiamo lasciato nulla di intentato. Ma anche con tutti i farmaci antitumorali innovativi nel mondo o qualche nuova magica svolta, il mio corpo non può più continuare”.

