Isola dei Famosi, polemiche su Mercedesz Henger. La nuova naufraga, da poco arrivata in Honduras, è stata pesantemente attaccata. Contro di lui è scagliato l’ex gieffino Biagio D’Anelli. Interrogato da un fan che ha chiesto: “Il tuo pensiero sulla figlia di Eva, che è andata all’Isola mentre la mamma sta male?”, la riposta è stata durissima. “Quando la smania d’apparire è più importante dell’amore verso la propria mamma”. Quindi, sicuramente Mercedesz non è la concorrente per la quale farà il tifo, anche se come vi abbiamo riferito precedentemente, è stata la stessa Eva ad invitarla a partire per l”Isola dei Famosi’.



Nelle ore scorse erano uscite le ultime notizie sulla salute di Eva Henger. Il marito aveva fatto sapere che l’ex attrice hard sarà sottoposta a nuovi interventi chirurgici per ridurre le numerose fratture riportate nell’incidente: “Eva dovrà essere sottoposta a diverse operazioni, ma è conscia che dopo starà meglio. Eva è la mia vita, non la lascerò mai sola: starò con lei a Villa Parioli”.





Polemiche su Mercedesz Henger: il presunto fidanzato si chiama Fulvio



In Ungheria la Henger è stata già operata due volte per scongiurare una setticemia al braccio, ma i numerosi ematomi avevano ritardato gli altri interventi, che ora l’attrice effettuerà nella clinica romana dove è ricoverata con il marito. Quanto a Mercedesz, stamani è stata di nuovo attaccata a Mattino 5. Patrizia Groppelli ha tuonato.



“Ma cosa vi aspettavate da una che lascia la mamma in ospedale dopo aver avuto un incidente ed ha deciso di andare all’Isola… Non si fa! Io non sarei partita comunque, neppure per tutto l’oro di questo mondo”. Poi sempre a Mattino 5 è arrivato lo scoop con polemiche su Mercedesz Henger. A quanto riportato da Andrea Franco Alajmo nel salotto di Mattino5, qualcosa non sembra tornare nella sua versione.



Il paparazzo dei vip ha riportato una segnalazione nella trasmissione condotta da Federica Panicucci, smascherando Mercedesz Henger. La figlia della showgirl ungherese sarebbe infatti fidanzata, a discapito di quanto affermato, con un ragazzo di nome Fulvio. Si tratterebbe di Fulvio Pavanati. Di lui non si conoscono molte informazioni ma, dal suo profilo di Instagram (dove compare una foto proprio con Mercedesz Henger), pare che si occupi di pubblicità e marketing, oltre a essere proprietario di un brand di abbigliamento sportivo e intimo. Sull’Isola quindi starebbe prendendo in giro Edoardo Tavassi.

“Occhio a quello che fa”. Mercedesz Henger, pochi giorni all’Isola dei Famosi e già scoperta