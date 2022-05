Mercedesz Henger è da poco all”Isola dei Famosi’ ed è stata molto criticata negli ultimi giorni per il suo approdo in Honduras, nonostante mamma Eva Henger sia ancora ricoverata in un letto di ospedale dopo l’incidente stradale. Ma la stessa ex attrice pornografica l’ha tranquillizzata e le ha dato il suo ok, affinché potesse viversi appieno questa sua esperienza televisiva. Ora, una persona molto nota ha deciso di attaccarla pesantemente e per lei quindi l’avventura non è iniziata nel migliore dei modi.

Prima di dirvi chi ha criticato aspramente Mercedesz Henger per il suo arrivo all”Isola dei Famosi’, qualche giorno fa della ragazza si è parlato anche per la sua trasformazione estetica. A confermare ritocchini era stata lei stessa, come ha ricordato ‘BlogTivvu’, in un’intervista a ‘Nuovo Tv’ datata 4 anni fa: “Erano anni che ci pensavo e l’ho rifatto, ottenendo il fisico che volevo. Ho scelto di fare una terza e mezza”. Ma c’è anche dell’altro oltre al suo nuovo décolleté. Infatti, ha anche un bel corpo grazie alla palestra.





Isola dei Famosi, Mercedesz Henger attaccata da Biagio D’Anelli

In attesa di vedere come proseguirà la sua avventura all”Isola dei Famosi’, Mercedesz Henger è stata criticata duramente da un ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’. Ha scelto il suo profilo Instagram per dire la sua sulla figlia di Eva Henger. Attraverso una storia social, una sua follower gli ha chiesto lumi sulla presenza della ragazza in Honduras e il suo giudizio è stato inequivocabile. Sarà messa al corrente di queste considerazioni dell’ex gieffino? Lo capiremo nelle prossime puntate.

Un’utente ha quindi chiesto a Biagio D’Anelli: “Il tuo pensiero sulla figlia di Eva, che è andata all’Isola mentre la mamma sta male?”. E lui ha distrutto Mercedesz Henger con poche ma durissime parole: “Quando la smania d’apparire è più importante dell’amore verso la propria mamma”. Quindi, sicuramente Mercedesz non è la concorrente per la quale farà il tifo, anche se come vi abbiamo riferito precedentemente, è stata la stessa Eva ad invitarla a partire per l”Isola dei Famosi’.

All”Isola dei Famosi’ c’è intanto delusione per Estefania Bernal nei confronti di Roger Balduino: “L’ho letto il messaggio però ci sono state alcune cose che mi ha detto Laura che non mi sono piaciute. È andato contro uno di noi che è Lory, lei è sempre stata al nostro fianco”. Questa situazione sarà ovviamente da valutare nei prossimi giorni, quando ci saranno presumibilmente altri chiarimenti.

“Si è visto benissimo”. Isola dei Famosi, Maria Laura non si accorge della telecamera. Poi il gesto in diretta