GF Vip 5, amiche inseparabili a perfette ‘sconosciute’. Forse avete già capito che stiamo parlando di Dayane Mello e sul rapporto di amicizia con l’ex gieffina. La modella brasiliana è stata una delle protagoniste indiscusse del GF Vip. Tante le notizie trapelate dopo la sua esperienza nel reality e anche tanti cuori dei fan conquistati. Ma come procede la sua amicizia con l’attrice siciliana Rosalinda Cannavò?

Dayane Mello su Rosalinda Cannavò, tutta la verità solo oggi. Un rapporto di amicizia nato davanti alle telecamere del GF Vip, ma poi? Legami che sembravano essere destinati a durare che si interrompono bruscamente, e motivi che riescono ad arrivare in superficie tra frecciatine e dichiarazioni a mezzo stampa. Ecco la verità della modella.





Dayane Mello, la verità su Rosalinda Cannavò. La loro amicizia oggi

“Il nostro rapporto è amichevole ma ci siamo allontanate tanto. Lei ha fatto le sue scelte di vita e per me resta una persona con cui ho fatto un’esperienza lavorativa. Non è una mia amica. L’amicizia è altro. Soleil Sorge è un’amica. Lo sono Giulia Salemi, Samantha De Grenet, Carlotta Dell’Isola. Rosalinda non lo è”, confessa Dayane Mello. (Dayane Mello, lo scatto senza veli fa impazzire i fan).

“Rosalinda e Zenga? Mi piacciono e spero che lei sia felice. Se lei è contenta, ben venga, ma non m’importa come penso che non importi a lei con chi vado a letto”, aggiunge Dayane Mello a proposito della coppia.

E dopo l’esperienza del GF Vip, se Dayane Mello ha deciso di prendere parte al reality show La Fattoria per poi comparire sul piccolo schermo come conduttrice nel programma web Pupa Party, dal canto suo Rosalinda Cannavò è diventata una nota influencer di spicco. E pare che sia pronta a dare il meglio di se nello studio di Tale e Quale Show.

