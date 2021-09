Dayane Mello dalla ‘sua’ parte. Il Grande Fratello Vip 6 è pronto per la messa in onda prevista il prossimo 13 settembre. Ma la ‘prima’ è sempre una grande sorpresa e su Alfonso Signorini sono già cadute alcune critiche in merito alla scelta di fare entrare in casa proprio ‘lei’. L’ex gieffina Dayane Mello non poteva che intervenire in merito alla questione.

I commenti degli utenti sotto gli occhi di tutti non appena appresa la notizia che fino a questo momento ha fatto più discutere: l’ingresso in casa di Soleil Sorge. Per la prima volta sotto le telecamere del Grande Fratello Vip, l’infleuncer ed ex partecipante di Pechino Express, potrebbe dare prova di ribaltare del tutto l’opinione pubblica.

A fronte delle critiche degli utenti che hanno intonato in coro: “Oddio, spero venga eliminata subito”, “Come rovinare il GF”, “Insopportabile”, “Antipatica, falsa e strega”, “Questo Gf mi sta già antipatico”, “Adesso che hanno chiuso il salotto di Barbara d’Urso ci pensa Signorini a rimpiazzarlo”, “Odiosa”, l’ingresso di Soleil Sorge rappresenta una grande ‘sfida’. Dayane Mello afferma qualcosa a riguardo.





“Il mio amore più grande sarà la rivelazione di questo programma. Non ci sarà uno uguale a lei, ti amo con tutto il mio cuore“, con queste parole la protagonista indiscussa della scorsa edizione del reality, ma anche partecipante di Pechino Express, ha voluto sensibilizzare il pubblico italiano a fare crollare i pregiudizi su Sorge.

Un ingresso al Grande Fratello Vip per Soleil Sorge non certamente facile ma che potrebbe mettere in luce alcuni aspetti che fino ad ora non sono mai emersi, e chissà, permettere di apprezzarla sotto nuova luce e sanare questo malcontento generale che ha provocato la notizia. Staremo a vedere.