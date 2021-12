Davide Silvestri è tra i veterani di questo GF Vip 6 e giorno dopo giorno è diventato un confidente per tanti coinquilini. Per esempio Soleil Sorge, con cui nelle scorse ore ha parlato di Alex Belli e della strana assenza di Delia Duran nel collegamento streaming della scorsa diretta. I due sono quindi giunti alla conclusione che potrebbero essersi lasciati fuori dal reality show.

È schietto Davide Silvestri e ha anche cominciato a lamentarsi di non poter nominare chi vuole, facendo riferimento a una presunta preferenza degli autori del GF Vip 6 per Jessica e Lulù Selassié. E si è sfogato con Barù, utilizzando toni un po’ scherzosi ma allo stesso tempo eloquenti. Per esempio, quando gli autori hanno chiamato Jessica in confessionale, ha subito fatto una battutina: “Vedi, vedi quelli che contano!”.

Davide Silvestri, i fan chiedono che venga informato

Ma ora sono i fan del GF Vip a chiedere alla produzione di chiamare Davide Silvestri in confessionale. Questa fine dell’anno, infatti, è stata sconvolta da una notizia choc: Paolo Calissano è stato trovato morto nella sua casa di Roma. I carabinieri della stazione Medaglie d’Oro e il personale sanitario del 118 sono intervenuti nella casa dell’attore nella notte del 30 dicembre 2021, dopo una segnalazione arrivata al 112.





Paolo Calissano, 54 anni, è stato trovato senza vita nel suo letto. I carabinieri hanno rinvenuto delle scatolette di psicofarmaci e dai primi accertamenti il decesso sarebbe avvenuto proprio per un abuso di psicofarmaci. È ancora tutto da chiarire, i concorrenti del GF Vip 6 ovviamente non sanno nulla e Davide Silvestri lo conosceva bene: per 2 anni hanno condiviso il set di Vivere.

Erano entrambi due amati protagonisti della fiction Vivere in onda su Canale 5 dal 1999 al 2008. Davide Silvestri interpretava Marco Falcon mentre Paolo Calissano il ruolo dello zio medico Bruno De Carolis. E il pubblico del GF Vip 6 ritiene che il gieffino vada informato di questa notizia, da qui la richiesta alla produzione.