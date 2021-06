“Una fase litigiosa…”. La coppia di UeD esce allo scoperto dopo 4 mesi. È successo dopo la scelta

La coppia di Uomini e Donne lo ha dichiarato apertamente. Insieme da quattro mesi e il primo progetto insieme fuori dallo studio televisivo di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Davide Donadei e Chiara Rabbi che, dopo l’esperienza vissuta grazie al dating show di Maria De Filippi, hanno ben pensato di rivelare come sta procedendo la storia al magazine del programma. Il progetto sembra promettere decisamente bene.

Davide Donadei e Chiara Rabbi si trovano a Parabita, in Puglia, e sono pronti per intraprendere un nuovo progetto. Insieme e inseparabili, nel ristorante della famiglia di Davide. Un periodo che se da un lato sembra promettere per il meglio, dall’altro non può che essere anche molto delicato. Lo ha affermato al Magazine del programma Chiara. Ma tutto questo ha a che fare strettamente con la loro relazione?

Forse è presto per dirlo dopo solo quattro mesi di relazione. Ma Chiara Rabbi ha subito voluto tranquillizzare i fan asserendo che il momento delicato sembra non riguardare assolutamente i loro sentimenti: “Il nostro legame è più maturo, perché siamo più consapevoli dei nostri sentimenti. Adesso stiamo attraversando una fase più litigiosa, un po’ per il suo modo di fare e un po’ perché sono lontana da casa e le mie paure a volte fanno sì che fraintenda certi atteggiamenti di Davide”.





Sempre insieme, Chiara Rabbi e Davide Donadei non hanno perso tempo nel voler condividere insieme sogni e progetti di vita. Per quanto possa sembrare una favola, non mancano però i litigi a riportare i piedi sulla terra: “C’è una grande chimica tra di noi. Ciò che mi fa impazzire di Chiara è che con lei provo un senso di famiglia. Il fatto che sia venuta a lavorare a Parabita con me, mi fa capire quanto sia mia complice. Ha compreso le mie necessità e mi fa sentire sempre appoggiato”.

Un’esperienza quella nello studio di Uomini e Donne che ha dato modo di fare nascere anche sani rapporti di amicizia, come ad esempio l’affetto nato con Matteo Ranieri, corteggiatore ed ex fidanzato di Sophie Codegoni. E l’affiatamento tra Matteo e Davide Donadei è venuto alla luce anche dopo l’intervento: “Matteo è una persona vera. Un ragazzo simpatico e bravo. Appena ce n’è l’opportunità facciamo in modo di sentirci o vederci”.