Dario Schirone è stato l’eliminato della semifinale di Amici 21. Il suo sogno si è infranto proprio a una curva dalla finale. Non ce l’ha fatta il ballerino che all’ultimo istante non ha trovato posto per giocarsi l’eredità di Giulia Stabile, vincitrice dell’edizione 2021 del talent condotto da Maria De Filippi. Le prime parole dopo l’eliminazione le ha detto, come sempre a Witty tv, a cui ha spiegato di non volersi fermare, che questo stop è solo un momento prima della ripartenza.

“Ho bisogno di continuare, in realtà, è come se tu saltassi la colazione, il pranzo e la cena, poi a una certa mi viene fame e di morire di fame non ho voglia. Tutto ciò che ho fatto l’ho fatto perché l’ho sentito, anche quando magari ero sotto tono durante le lezioni in sala e l’ho fatto semplicemente perché non mi piace fingere che vada tutto bene, proprio perché questo rapporto con quello che faccio è vero per questo non mi va di fingere. Ho dato tutto quello che potevo, con tutte le sicurezze. Penso di aver agito nel modo più forte”.





Dario Schirone fidanzata Sissi: “Fate il tifo per lei”

Dario Schirone ha nuovamente preso possesso dei suoi social che all’interno della scuola di Amici 21 non possono essere utilizzati e dopo qualche giorno ha deciso di parlare della sua avventura. Sul suo profilo Instagram ha ammesso di aver avuto bisogno di tempo per metabolizzare la delusione per l’eliminazione e per capire cosa stesse succedendo. E tra ringraziamenti vari e bilancio di fine percorso il suo pensiero è stato subito per Sissi, quella fidanzata speciale conosciuta proprio nella scuola: “Cinque mesi su sette con Silvia, che penso sia la persona più bella e forte che io abbia mai conosciuto. Adesso vediamo di fare tutti il tifo per lei, che quando esce deve cucinarmi la pasta con le lenticchie”.

Poi Dario Schirone si è rivolto a Veronica Peparini, la sua insegnante di riferimento all’interno di Amici 21. La docente ha difeso con le unghie e con i denti il suo allievo fino all’ultimo momento dagli attacchi pesanti e continui di Alessandra Celentano. Attacchi che hanno portato Dario Schirone ad avere un crollo senza precedenti durante la Semifinale. Tra le righe scritte nelle ultime ore l’ex allievo di Amici ringrazia la sua insegnante “davvero per tutto” e le ricorda quanto le vuole bene: “Grazie per aver creduto in me, per avermi formato, per essere stata sempre d’esempio per me e per ogni parola spesa che non ho mai data per scontata”.

Infine Dario Schirone ha tracciato un bilancio dell’esperienza vissuta nel talent di Canale 5. “Sette mesi di lacrime e sorrisi” scrive il ballerino ricordando sua i momenti belli che quelli più difficili. Tra quelli più belli cita gli attimi vissuti con i suoi compagni di viaggio, in quella casetta che per loro ormai era casa e famiglia. “Sette mesi pieni di danza” aggiunge Dario, che racconta di aver scavato dentro di sé per rompere le sue insicurezze e non risparmiarsi mai, né a lezione né sul palco.

