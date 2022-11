Daniele Dal Moro rompe il silenzio. Il pubblico del programma ha appreso dell’improvviso ricovero del gieffino, che solo dopo ha spiegato il motivo della sua assenza a Giaele De Donà e Edoardo Tavassi “Che mi sentivo? Non posso dire. Sapeste cosa mi è successo. Vi dico solo che ho passato la notte in bianco. Sì è vero, sono andato a letto dopo le nove e mezza”. Poi il motivo del ricovero nel dettaglio spiegato dal diretto interessato.

Daniele Dal Moro spiega il motivo del ricovero. Le parole al GF Vip 7 rassicurano dopo un momento di forte preoccupazione per le condizioni di salute del concorrente: “Adesso sono anche raffreddato. Sono stato a letto qua due minuti, poi sono andato da loro. Se è un malessere fisico o emotivo? Sì dai fisico, mi hanno fatto le analisi, però davvero non posso dirvi nulla”, ha aggiunto il gieffino ai compagni di gioco non appena rientrato in casa.

Leggi anche: “A un passo dalla morte”. Parole choc al GF Vip 7, tutti preoccupati per Daniele Dal Moro





Daniele Dal Moro spiega il motivo del ricovero. E non sarebbe la prima volta per il gieffino

Problemi di salute che avrebbero richiesto anche il pronto intervento di un’ambulanza, quindi il successivo ricovero in ospedale di Daniele Dal Moro. Pare che dopo tante domande, il gieffino abbia fatto intendere qualcosa in più parlando del malessere con Edoardo Donnamaria. Daniele Dal Moro ha lasciato intuire che si sarebbe trattato di un attacco di panico. Una difficoltà del gieffino già nota al pubblico italiano, quando il diretto interessato ne avrebbe parlato nel corso del Grande Fratello di Barbara d’Urso. Correva il 2019 quando Dal Moro sarebbe andato incontro a un ricovero per un calo di pressione dovuto allo stress. Un momento spiegato da lui in persona. (“Guardate che gli hanno fatto”. GF Vip 7, Daniele Dal Moro umiliato così: le immagini).

“Ragazzi sto bene di salute. Sono andato ad allenarmi e ho avuto un calo di pressione dovuto principalmente allo stress, ma anche agli allenamenti, alle poche ore di sonno, al nervoso, ecc. Non sto molto bene in questo periodo. Ma niente di grave c’è tanta gente che sta molto peggio di me e non si lamenta. Voglio solo andare a casa mia. Se mi dimettono vi aggiorno e mi faccio vivo promesso!”. E ancora: “Sono stato ricoverato varie volte in ospedale. Durante il periodo della Medie iniziano i problemi veri, più passava l’età e più pensavo di essere grande e ho preso strade sbagliate”.

Azz Daniele ha avuto un serio attacco di panico ieri sera quindi #GFvip — Fool not comfortable (@farcelamai) November 22, 2022

“Ho avuto compagnie sbagliate, droga, alcol. Dai 14 anni ho iniziato a usare le droghe, poi a 22 anni sono iniziati gli attacchi di panico, di adrenalina e lì la mia vita si è fermata. Questo problema che ho la consapevolezza che colpisce tante persone, ti toglie la vita, non sei più neanche in grado di relazionarti con i tuoi genitori. Sono stato ricoverato 100 volte nei primi sei mesi. Non avevo controllo, pensavo tutte le volte di morire. Avevo paura di morire tutti i giorni per diversi anni”, ha aggiunto Daniele Dal Moro condividendo con tutti questo suo personale problema di salute.