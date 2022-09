Daniele Dal Moro chi è: età, altezza, peso e curiosità. È diventato famoso nel 2019 grazie alla partecipazione alla sedicesima edizione del Grande Fratello (nel 2022 torna nell’edizione Vip) e per il percorso, in veste di tronista, a Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi.

Dopo il successo in televisione, Daniele Dal Moro ha continuato a lavorare nell’azienda di pubblicità e marketing di famiglia e come influencer. Figlio del deputato del PD (Partito democratico) Gian Pietro Moro e di un’imprenditrice, Daniele ha una sorella, più piccola di dieci anni. Fin da ragazzino è stato appassionato di fitness, videogame e del mondo dello spettacolo. Nel 2019 ha così deciso di presentarsi ai casting del Grande Fratello 16, per provare a diventare un concorrente ufficiale e alla fine è riuscito nel suo intento.





Daniele Dal Moro età altezza peso, fidanzata, UeD, GF Vip

“Vivo da solo da quando ho 17 anni. – aveva detto il giovane alle telecamere del Grande Fratello durante i provini – Sono abituato ai miei spazi”. Nella casa del GF, Daniele Dal Moro aveva conosciuto e si era fidanzato con Martina Nasoni ma dopo qualche mese la loro storia era naufragata. Nel 2020 era stato chiamato da Maria De Filippi per salire sul trono di Uomini e Donne.

Il suo percorso all’interno del dating show era stato molto criticato per il suo comportamento con le corteggiatrici, che faceva pesare davanti al pubblico. A distanza di qualche anno, però, Daniela Dal Moro ha spiegato che non si trattò di una sua iniziativa.

“Quando ho fatto il tronista a U&D non ho pesato delle ragazze perché (come molte persone monocellulari suppongo) mi interessasse sapere il loro peso corporeo. Mi fecero una proposta (perché, giusto per ricordarvelo, o quantomeno farlo presente, in un programma televisivo non è Daniele Dal Moro che decide quello che si fa o non si fa)”, aveva confessato.

“L’idea iniziale era quella di far passare invece un bel messaggio in televisione. – aveva spiegato ancora l’ex tronista di Uomini e Donne – Chiaramente il problema che potesse passare un messaggio sbagliato sapevamo ci fosse, ma abbiamo voluto (sempre sbagliando) rischiare”.

Dopo l’esperienza a Uomini e Donne, conclusa senza fare alcuna scelta, è entrato nel cast del GF Vip 7. Daniele Dal Moro, età, altezza, peso e le altre curiosità: è nato a Verona il 4 luglio del 1990. È alto circa 177 centimetri per un peso di circa settantacinque chili.

