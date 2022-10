Daniele Dal Moro contro Alberto De Pisis al GF Vip 7. Per settimane è stato in sordina, senza creare nessun tipo di dinamiche, ora però Dal Moro, dopo la strigliata di Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli, sembra aver perso i freni inibitori. Eccolo che dopo le discussioni con Elenoire Ferruzzi, dal quale è uscito vincitore, è molto più sicuro di sé. Così, nel pomeriggio di domenica 30 ottobre, prima ha litigato con Alberto e in piena notte si è fatto censurare dalla regia del GF Vip.

Daniele era in camera con Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi e ha detto che piuttosto che mettersi sotto le coperte o chiudersi in un armadio come Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser (come dimenticare quel celebre siparietto hot), preferirebbe ‘divertirsi’ all’aria aperta. Daniele ha quindi detto: “Cioè, io se devo fare una cosa qua dentro piuttosto che farlo nell’armadio lo faccio in giardino ma vaffa***lo“. Ma cosa è successo con la produzione?

Daniele Dal Moro contro Alberto De Pisis

Proprio mentre il giovane ha ricominciato a parlare, la regia ha subito cambiato stanza. Ma non è finita, perché Dal Moro solo qualche ora prima aveva dato filo da torcere al coinquilino del GF Vip 7. Forse qualcuno lo sa già, ma nel pomeriggio di domenica, Alberto De Pisis ha accusato Daniele Dal Moro di scarsa partecipazione ai compiti della casa.

A questo punto la rabbia del bel veronese è salita in fretta: “Sì ma le cose dille in faccia. Ti ho sentito ero lì vicino. Io ho già un paio di nomination da fare in canna, una e due (rivolgendosi ad Alberto e Antonino). Perché sono stufo, io sono l’unico che si lava sempre la sua roba. Qui io mi lavo il mio piatto, le mie forchette, le mie posate, tutte le volte”.

E conclude: “Dillo a chi non fa niente. E io parlo in faccia tu invece parli rivolto alle telecamere. Sto parlando come parli tu non alzo la voce Alberto! E non nasconderti dietro un dito, non giustificarti, mi hai accusato di non pulire. tu pensavi che io dormissi e invece ho sentito che parlavi di me del fatto che non pulivo“. Insomma, oramai Daniele è scatenato. Non ci resta che attendere e vedere che combina.

