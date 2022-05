“La buttano sempre lì”. Isola, arriva Soleil ed è già ‘delirio’. Veleno dalla vip

Soleil Sorge è sbarcata all’Isola Famosi. Dopo un primo rifiuto, l’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha accettato l’invito di Ilary Blasi ed è partita alla volta dell’Honduras insieme a Vera Gemma. In un primo momento Soleil aveva rifiutato ma Mediaset l’ha voluta ‘fortemente’ e alla fine l’ex gieffina, ed ex giudice de ‘La pupa e il secchione, ha accettato”, aveva annunciato “The Pipol Tv” . Neanche il tempo di mettere piede sulla spiaggia che Daniela Martani è andata contro Soleil Sorge.

Daniela Martani contro Soleil – Il pubblico dell’Isola dei Famosi si aspettava di vedere entrare in gioco “Le piratesse” nella puntata di lunedì 30 maggio 2022 ma così non è stato. O meglio, non proprio perché Soleil Sorge e Vera Gemma non sono ancora ufficialmente in gioco. Soleil è rimasta bloccata in albergo, senza poter raggiungere la spiaggia e i naufraghi del reality show per due giorni a causa di un malore.





Daniela Martani contro Soleil Sorge: “Senza talento e saccente”

“Kinda Fun Fact: ho avuto la Maledizione di Montezuma per due giorni ma ho vinto io perché la magia bianca vince sempre”, ha scritto Soleil Sorge pubblicando una foto di lei riflessa allo specchio con una tunica bianca. L’ex GF Vip dovrebbe entrare in gioco nella prossima puntata. Dopo l’annuncio di Ilary Blasi, una ex naufraga ha scritto un post al vetriolo contro la nuova concorrente dell’Isola dei Famosi.

Daniela Martani contro Soleil – “E niente ormai la buttano in tutti i reality, una completamente priva di talento e pure insopportabilmente antipatica saccente e supponente”, ha scritto Daniela Martani, ex volto del Grande Fratello e concorrente della scorsa edizione dell’Isola dei Famosi scatenando la reazione dei fan della Sorge. Poco prima anche Alex Belli, ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, aveva scritto un tweet contro Soleil.

E niente ormai la buttano in tutti i reality, una completamente priva di talento e pure insopportabilmente antipatica saccente e supponente.#soleil #isola — Daniela Martani (@danielamartani) May 30, 2022

Daniela Martani contro Soleil – “Dei tuoi click non me ne frega niente. […] Ok questo screzio in verità è una cavolata. A me ste cose piacciono io sono il re dei dissing. Mi piace quando ci sono ste cose, ma qui non c’è un dissing. C’è una verità pura, io non ho niente contro Soleil, ma tutte le volte leggo cose in cui dice ‘io mi dissocio, io non voglio più far parte del mondo del trash, io mi allontano’. Ciccia, hai fatto sei mesi di trash televisivo svegliati! T- ha scritto Alex Belli – tutte le volte che rinnega sta roba vado fuori di testa. Poi per il resto voglio bene a questa ragazza. Sì a parte queste cose che dice che non le condivido, alla fine non c’è nulla di serio. Io faccio il circense, cioè fare intrattenimento. Farlo in un reality significa trovarsi bene con qualcuno e vivere la propria esperienza”.

“Sei solo una pazza”. Isola dei Famosi, Alex Belli contro Soleil Sorge. E ci è andato giù pesante