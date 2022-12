“L’ho visto, sono terrorizzata”. Scoperta choc nella casa del GF Vip. Dana Saber lo spiffera ai vipponi

Dana Saber, le parole fanno il giro del web. In casa del GF Vip 7 tante personalità molto diverse tra loro continuano a competere per il premio finale, ma nel frattempo se ne vedono anche di belle proprio per questo motivo. La new entry della casa più spiata d’Italia ha usato alcune espressioni che poi tra i fan si sono rivelate come un vero e proprio tormentone.

Dana Saber ha visto “un demone” al GF Vip 7. La frase supera ogni immaginazione, e infatti i risultati si sono visti nel giro di poco tempo. La gieffina è letteralmente scappata in camera e il motivo è presto spiegato. Infatti, stando alle sue parole pare abbia visto qualcosa di preciso che l’avrebbe terrorizzata. Ecco cosa ha raccontato di aver visto. Tenetevi forte.

Dana Saber ha visto un “demone” al GF Vip 7. La frase supera ogni immaginazione

“Un demone nero con la faccia da mucca sulla mia valigia“, così ha spiegato ai compagni che ovviamente non potevano che prendere sotto gamba le sue parole ironizzandoci su: “Si chiamano incubi, non esistono queste cose”, avrebbe subito risposto Luca Onestini. Non per questo però la vippona ha fatto un passo indietro e così ha ulteriormente replicato. (“Allora è così?”. Dana è appena entrata ed è già delirio al GF Vip, Giaele e Micol l’hanno scoperta).

“L’ho visto! Mi sono messa a pregare, ma non volevo svegliare gli altri. Non era un incubo, ero sveglia, l’ho visto!”. Insomma, Dana Saber conferma di aver visto realmente qualcosa e che non si sia trattato di un incubo visto che era “sveglia”. Inutile dire, ma lo diciamo lo stesso, che tra i fan del programma si sono diffusi i dovuti commenti sul ‘caso’: “Ha ragione Dana, c’è un demone!”, ironizza un utente postando la foto della camera e mettendo in evidenza con un cerchio segnato sull’immagine il ‘nulla’.

Pochi giorni in casa GF Vip eppure già tanto rumore dopo il suo ingresso. Impossibile dimenticare quando la ragazza originaria del Marocco ha avuto già diversi battibecchi con i coinquilini e soprattutto quando si è lasciata sfuggire davanti a Sarah Altobello una frase choc che ha tirato in ballo Vladimir Putin. Infatti, lei ritiene proprio il presidente della Federazione Russa il suo uomo ideale. E c’è chi ha invocato la sua squalifica.