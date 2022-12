Dana Saber, terremoto al GF Vip dopo gli ultimi fatti nella Casa: “È vergognosa”

Altissima tensione al GF Vip 7 con Dana Saber letteralmente fuori di sé. La nuova arrivata si è scagliata contro una vippona, anche se non lo ha fatto davanti a quest’ultima. La ragazza originaria del Marocco sta già facendo parlare di sé da alcuni giorni, infatti ha avuto vari battibecchi e soprattutto si è lasciata sfuggire davanti a Sarah Altobello una frase choc che ha tirato in ballo Vladimir Putin. Infatti, lei ritiene proprio il presidente della Federazione Russa il suo uomo ideale. E c’è chi ha invocato la sua squalifica.

Ma al GF Vip 7 Dana Saber stavolta se l’è presa anche con una compagna di avventura, che le ha fatto qualcosa di sgradevole. Certamente queste ultime ore sono state le più intense per la modella, che è già rimasta coinvolta in diverse polemiche. Anche fuori dalla trasmissione di Canale 5 c’è chi ha preso posizione e al momento ci sono almeno due ex vippone contro la giovane di 29 anni. Che sicuramente ha acceso l’atmosfera del programma e chissà cosa potrà accadere nella prossima puntata.

GF Vip 7, Dana Saber contro una concorrente: “Mi fa schifo, è cattiva”

Nonostante al GF Vip 7 siano giunte delle scuse nei confronti di Dana Saber da un’inquilina, quest’ultima è stata attaccata con parole pesantissime da parte della marocchina. Davanti ad Andrea Maestrelli ci è andata giù duramente: “Cosa sono questi consigli che mi dà? Non ci parlo con lei, mi ha già ferita. Viene sempre qua a pizzicarmi, lo fa sempre e mi fa schifo. Una donna cattiva nell’anima, è una donna che ama ferire e nessuno mi ha mai toccato in profondità come lei”. Ma Patrizia Pellegrino e Manila Nazzaro hanno attaccato Dana.

Dana Saber ha messo nel mirino Milena Miconi, che è stata però prontamente supportata da Patrizia Pellegrino: “Ma come si permette di dire queste cose? Lei è una persona fuori di testa, sbattetela fuori subito”. E Manila Nazzaro ha aggiunto: “Personaggi così in televisione non dovrebbero mai trovare spazio. Come si permette di dire cose del genere, così gravi, su una persona che nemmeno conosce? Dette poi da una che vede in Putin il suo uomo ideale. Basterebbe solo questo per cacciarla”.

Staremo a vedere come si comporterà Alfonso Signorini con Dana Saber, alla luce delle immense polemiche già scoppiate a pochi giorni dal suo ingresso in casa. Qui potete vedere il video inerente la ragazza marocchina, che davanti a Maestrelli ha criticato Milena Miconi.