La fortunatissima fiction ‘Un medico in famiglia’, ha dato alla luce dei veri e propri talenti nuovi, confermandone anche tanti altri. Ma questo qui proprio non ce lo saremmo mai aspettati, un super vip che nell’ultimo anno specialmente è andato ad affermarsi tra i volti più noti dello spettacolo italiano, vincendo premi su premi e lanciandosi nell’orbita dei suoi milioni di fan.

Adesso riporteremo la scena in cui è possibile vedere il vip in questione, vediamo se lo riconoscete. Così come descritto da FanPage: “Bobò sta osservando con grande attenzione il profilo Facebook di un certo Luigi Pacchiarotti. Sullo schermo scorrono le immagini di un più giovane Damiano. Tommy nota l’espressione perplessa del cugino e gli chiede: ‘Ma chi è quel tipo? Lo conosci?'”.

“Il bambino replica di no. Allora Tommy lo incalza: ‘E perché guardi il suo profilo?’. Bobò di rimando: ‘Potrei essere io’. Ma il cugino tronca la conversazione: ‘Con quello stile da fighetto? Non credo proprio’. In una scena successiva, Bobò mostra le foto del personaggio noto che ha prestato il volto a tal Luigi Pacchiarotti a suo padre Lele e gli espone i suoi dubbi”.





“‘Questi sono i miei capelli, per favore fai fare il test del DNA. Anch’io potrei non essere tuo figlio. Io ed Elena non ci somigliamo. Questo ragazzo è nato nello stesso ospedale e nello stesso giorno che sono nato io. Potrebbero averci scambiato’. Lele Martini, però, gli spiega che non c’è dubbio sul fatto che lui sia suo figlio e la pace torna a regnare sulla famiglia Martini”.

Ma avete riconosciuto chi dà il volto a tale ‘Luigi Pacchiarotti’? Ebbene, si tratta proprio di Damiano David dei Maneskin, apparso in una puntata del 2016 di Un medico in Famiglia, anche se non nel più canonico dei modi. Il frontman dei Maneskin, infatti, non ha mai recitato nella seguitissima serie di Rai Uno, ma ha semplicemente prestato la propria immagine con ‘uno stile da fighetto’ per la realizzazione di un falso profilo Facebook di tale Luigi Pacchiarotti.