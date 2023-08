“Dai, torna lui”. Sul trono rosso di UeD, fan impazziti per il clamoroso ritorno dell’amato tronista

Mancano solo poche settimane alle registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne, il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5. In queste settimane sono usciti diversi nomi sui possibili tronisti e troniste che potrebbero partecipare alla nuova edizione del programma. In queste ore è uscito il nome di Francesca Sorrentino, protagonista dell’edizione appena conclusa di Temptation Island.

La giovane aveva partecipato al reality show delle tentazioni insieme al fidanzato Manuel ma durante il viaggio nei sentimenti c’è stato il falò di confronto e la coppia è uscita separata. Ora spunta un altro nome bomba su un probabile nuovo tronista di Uomini e Donne.

Luca Salatino probabile tronista di Uomini e Donne

In realtà si tratta di una vecchia conoscenza del programma: l’ex tronista Luca Salatino, che lo scorso anno era uscito insieme alla corteggiatrice Soraia Cerruti. I due sembravano una coppia solida e innamorata ma dopo qualche mese dall’addio di Salatino al Grande Fratello Vip (era uscito proprio perché sentiva la mancanza della fidanzata) la coppia è scoppiata. Entrambi sono single e in questi giorni Soraia ha parlato della sua situazione sentimentale: “Non c’è nessuno nel mio cuore, sono free”.

In intervista rilasciata a Nuovo Tv, Luca Salatino ha parlato della possibilità di tornare a UeD: “Se mi dovesse arrivare la proposta di tornare a Uomini e Donne la prenderei sicuramente in considerazione perché ho vissuto un’esperienza bellissima che mi ha lasciato tanto. Sono rimasto in contatto con tutto lo staff del programma che per me è come una seconda famiglia”.

“Grazie a Maria De Filippi ho trovato l’amore e anche il mio migliore amico, Matteo Ranieri. Se ho voglia di ricominciare ad amare? La fine di un rapporto serve anche ad aiutarti a comprendere cosa devi migliorare. Le colpe non sono mai solo da una parte, in coppia si vince e si perde insieme. Però sarei pronto a rimettermi in gioco“, ha detto ancora Luca Salatino. Le probabilità di vedere Luca nuovamente sul trono sono molto alte perché il pubblico aveva particolarmente apprezzato il suo percorso.