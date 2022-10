Cristina Quaranta, alla fine Alfonso Signorini non gliel’ha fatta passare liscia. Il pubblico aveva chiesto addirittura la squalifica per quello che è accaduto a margine delle liti con Nikita Pelizon, con cui l’ex Non è la Rai non è proprio andata d’accordo negli ultimi giorni in Casa.

Le due avevano discusso anche nella precedente diretta del GF Vip 7 e finito l’ennesimo scontro Cristina Quaranta si è sfogata con alcune sue coinquiline. Ha parlato di Nikita ma poi, durante un discorso più generale, si è lasciata andare ad alcuni termini infelici, molto forti e che inevitabilmente urtato la sensibilità di parte del pubblico.

Cristina Quaranta rimproverata in diretta. Poi l’uscita di scena

Giovedì sera, dopo aver affrontato l’argomento, Alfonso Signorini ha rimproverato Cristina Quaranta per una parola specifica usata nei giorni precedenti: “C’è stata una cosa che non mi è piaciuta. Mentre parlavi con alcune vippone hai usato una serie di aggettivi negativi, tra cui la parola ‘mongo…’”.

“Questa cosa non mi è piaciuta e secondo me devi chiedere scusa. Hai infilato questa parola in una serie di aggettivi negativi ed è una roba orribile. Chiedi scusa perché mi ha dato troppo fastidio. Non si può a 50 anni cadere in queste robe tremende”, ha concluso Signorini in diretta.

Il doveroso richiamo di Alfonso nei confronti di Cristina. #GFVIP pic.twitter.com/3tu84XGSRb — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 20, 2022

Immediata la risposta di Cristina Quaranta, rimproverata durante la diretta del GF Vip 7: “Io chiedo scusa, hai pienamente ragione”. Quella parte di pubblico che avrebbe voluto un provvedimento più pesante del richiamo in diretta del conduttore è stata in parte accontentata poco dopo, al momento del verdetto del televoto: l’ex stellina di Non è la Rai è stata eliminata definitivamente dal reality.