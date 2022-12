Tensione alle stelle nel nuovo programma di Cristiano Malgioglio, “Mi casa es tu casa”. Ospite della serata, Leonardo Pieraccioni che tra le tante risate, ha anche avuto modo di dirne quattro al padrone di casa. In onda su Rai 2, Malgioglio ha tentato invano di ospitare un ospite senza farlo innervosire, ma cosa è successo? In pratica l’attore toscano lo ha accusato di trovare ogni pretesto per parlare di sé stesso. Insomma, sembra che Malgiogli inviti qualcuno e poi si finisca per parlare di lui, del conduttore insomma.

Insomma, un modo di condurre un po’ troppo auto-referenziale. Sono stati due, in particolare, i momenti che hanno infastidito il regista de Il Ciclone. Pieraccioni stava raccontando un aneddoto circa il suo libro, quando il padrone di casa si è intromesso e lo ha fermato, parlando di un ulteriore aneddoto: “Ma non ti viene in mente che, se stavo parlando del libro, c’era un aneddoto da raccontare?”, gli ha chiesto Pieraccioni.

Tensione alle stelle nel nuovo programma di Cristiano Malgioglio

“Perché mi rimproveri?”, chiede quasi in lacrime Malgioglio. Poi il regista di nuovo: “Perché me lo avevano detto ‘guarda che lui fa il programma per sé, non gliene frega nulla di chi c’ha accanto, vuole parlare solo del suo fidanzato turco’. Ora te metto le mani addosso se continui, io sono venuto qui a fare questo scontro di ping pong”.

Uno splendido Pieraccioni, uragano di racconti e aneddoti, perennemente interrotto da quello che sarebbe il conduttore.



E alla fine anche Leonardo si arrabbia, spiegando alla perfezione i difetti di #micasaestucasa e del padrone di casa.



Ma la colpa è di chi lo ha scelto. pic.twitter.com/EIHBjZQ7oC — Massimo Falcioni (@falcions85) December 21, 2022

Poco dopo, in studio è arrivato anche Massimo Ceccherini, storico amico dell’attore toscano. A questo punto Leonardo Pieraccioni ha detto all’amico di vecchia data: “Devi sapere che lui è bravissimo, parla in questo programma solo di sé. Non ti fa mai parlare. Tanto che ti fa dire: ‘Ma perché sono venuto qui?’.

È un po’ slabbrato nel senso che parlando sempre di sé ti fa delle domande che non capisci. All’inizio mi stupivo di quanto fosse sciolto, invece ha il gobbo, ha tutto scritto…”. Dopo qualche momento di incertezza sulle accuse del collega, tuttavia, Malgioglio ha deciso di accettare le critiche con grandi e rumorose risate. Alla fine la cosa è passata come se fosse della semplice ironia di Pieraccioni, ma sembra chiaro che invece le critiche fossero autentiche.

