Cristiano Malgioglio, arriva la decisione della Rai sul conduttore e opinionista. Malgioglio, reduce dal successo di Tale e Quale Show dove, con la sua empatia, ha dimostrato di essere la carta vincente dello show, è in queste settimane impegnato su Canale 5: chiamato da Maria De Filippi per essere uno dei tre giudici di Amici. Un tradimento alla Rai secondo alcuni, non secondo Cristiano pronto a tornare sui canali della tv di Stato il prossimo autunno. Eppure per lui è arrivata una porta chiusa proprio dalla Rai.



A raccontare tutto è stato Gabriele Corsi in un’intervista rilasciata a “Il Fatto Quotidiano”. “La notizia che porto è che Cristiano non potrà essere il mio partner e questa cosa devo dire che mi addolora molto. Con lui ho lavorato benissimo. Sono addolorato molto dal punto di vista professionale e anche umano, perché Cristiano è una delle persone più carine che io abbia conosciuto in vita mia e lo dico davvero”.

E ancora: “Il nostro sodalizio vi assicuro che non finirà qui. Faremo anche altro. E ci sentiamo in continuazione. Mi dice ‘Gabrieluccio tesoro ti devo dire una cosa”. Malgioglio, in sostanza, non commenterà l’Eurovision: “Il 13 maggio c’è la finale di Eurovision Song Contest, ma anche la finale di Amici. Divorzio artistico? No”.



“ Io sono molto felice che voi mi facciate questa domanda. Anche perché avevo promesso nelle storie di Instagram che bene o male una notizia ve la portavo”. Ancora mistero sul nome che prenderà il posto di Cristiano anche se l’annuncio sembra essere imminente come, nella stessa intervista, rivela ancora Corsi. “Quindi martedì sera a Stasera C’è Cattelan sveleremo chi sarà la persona”.



“Nemmeno il genere vi dico, che avrò il piacere di avere accanto per il commento dell’Eurovision Song Contest. Io ci sarò, costo poco e questo conviene. Vi ho dato una bella cicca. Martedì in diretta saprete tutto. E posso dirvi che sono felicissimo e onorato che abbia accettato. Sono certo che onoreremo questa manifestazione che è sempre stata guardata con un po’ di sufficienza. Un po’ di spocchia verso questo evento bellissimo. Poi vedere tutti quegli artisti di tante nazioni è davvero stupendo”.