Cristian Gallella esce allo scoperto con la nuova fidanzata. L’ex volto di Uomini e Donne ha ritrovato l’amore dopo il lungo fidanzamento e il matrimonio con Tara Gabrieletto. I due ex protagonisti nel popolare dating show di Maria De Filippi sono stati tra le coppie più seguite dal pubblico televisivo e dei social.

Lui tronista, lei corteggiatrice che alla fine ha avuto la meglio. Tanti anni trascorsi insieme, poi l’addio e il matrimonio celebrato davanti alle telecamere di Verissimo. “Abbiamo deciso di separarci. Ognuno prenderà la propria strada. Non metteranno mai in piazza i motivi della separazione”, aveva raccontato Cristian Gallella dopo la fine del matrimonio con Tara Gabrieletto.

Cristian Gallella, la nuova fidanzata è Sofia Oranges di SportItalia

Anche l’ex corteggiatrice aveva parlato della fine del matrimonio, ma nessuno dei due ha mai svelato le cause dell’addio. “Le cause non le ho mai dette e non inizierò di certo adesso… Penso che basti quello che trovi su Google”, aveva risposto Tara sui social. Dopo l’addio a Cristian Gallella, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è tornata a vivere a Vicenza, lasciando Roma dove viveva e lavorava con l’ex marito. E ha anche ritrovato l’amore con il calciatore Mirko Moi.

E un nuovo amore anche per Cristian Gallella, che a Capodanno è uscito allo scoperto con Sofia Oranges di SportItalia. I due stanno insieme da prima della scorsa estate e la giovane ha raccontato che si sono conosciuti in un locale e lui l’ha contattata sui social. Dopo averle mandato 100 rose sono usciti insieme e da quel momento non si sono più lasciati.

“Mi ha fatto recapitare 100 rose rosse con un bigliettino con scritto una dedica, – ha detto la fidanzata di Cristian Gallella – io l’ho ringraziato per il pensiero e successivamente ci siamo incontrati. Da quel momento siamo rimasti sempre insieme”. “Non mi aspettavo tutto questo clamore mediatico per la nostra coppia, anche perché quello del gossip non è il mio mondo”, ha detto la nuova fidanzata di Cristian Gallella al sito Calciomercato.it.