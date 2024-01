Uomini e Donne, abbiamo la prima scelta della stagione. Tra l’addio di Manuela Carriero, sostituita da Ida Platano, e l’indecisione di Brando, Cristian ha concluso il suo percorso nel programma di Maria De Filippi. Martedì 23 gennaio, è andata in onda la puntata conclusiva e questa volta la scelta è avvenuta in esterna, non in studio e per chi non lo sapesse il giovane tronista romano ha deciso di uscire dalla trasmissione con Valentina. Che ha risposto di sì.

Per Valentina e Cristian è quindi iniziata una nuova favola e, dopo la dichiarazione in solitaria, la nuova coppia è entrata in studio, dove non era presente l’altra corteggiatrice, Virginia. Visto che la scelta si è svolta in maniera diversa dal solito, non ha stupito più di tanto che l’altra ragazza non fosse in trasmissione, per cui non è andato in onda il momento in cui Cristian le ha comunicato che lei non sarebbe stata la sua scelta.

Cristian e Valentina, è successo dopo la scelta a UeD

Tornando alla coppia, quando è arrivata davanti a Maria De Filippi, tutti si sono commossi, persino Tina Cipollari era in lacrime. Anche il pubblico da casa crede molto in questa nuova storia e infatti i commenti sui social sono stati quasi tutti positivi. Ma cosa è successo dopo? Ovviamente alla scelta sono seguiti la consueta intervista dietro le quinte e il primo selfie.

“La cosa che mi piace di più di lui è la sua spontaneità, il suo essere buono e sincero ed è una cosa che cerco e che non ho avuto prima. Io prometto che sarò sempre me stessa. Nel senso che a volte, quando dai tanto ad una persona, hai paura di non ricevere. È importante dare quello che senti, io mi riprometto di farlo e spero sia reciproco”, ha detto lei alle telecamere di Witty tv.

Ora entrambi sono tornati suoi social, anche se hanno entrambi i profili privati. Lui ha pubblicato una foto che ritraeva il momento della scelta, accompagnato da una frase tratta dalla canzone di Giordana Angi, Siccome sei: “E siccome sei tutto, io sono soltanto una parte di te”. Valentina, invece, ha pubblicato nelle storie di Instagram una foto che la ritrae mentre bacia il tronista che, a sua volta, l’ha condivisa con i fan.