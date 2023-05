Piano piano qualcosa si muove dopo l’alluvione che ha sconvolto l’Emilia Romagna. Dopo le chiusure di statali, autostrade e tratti ferroviari e i danni causati dalla pioggia, il presidente Bonaccini, dopo la visita della premier Giorgia Meloni, ha riferito che ci sono ancora 600 strade interrotte. Da lunedì 22 maggio riaprono le linee ferroviarie fra Forlì e Rimini e fra Rimini e Ravenna.

I cittadini di Cesena sono scesi in strada, vanghe alla mano, per ripulire le strade invase dal fango. Si sono letteralmente rimboccati le maniche dopo l‘alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna in questi giorni. “Ci rialzeremo“, hanno detto i sindaci delle città colpite, ed è quello che stanno facendo i cittadini. La popolazione è scesa in strada con vanghe e secchi per ripulire le strade invase dal fango.

Leggi anche: “Mia moglie, le mie bambine…”. Gene Gnocchi, il racconto choc dell’alluvione. Crolla da Simona Ventura





Cricca a Cesena per ripulire le strade dopo l’alluvione in Emilia Romagna

Emozionante il video che sta girando sui social, in cui si nota la grande forza dei cittadini di Cesena, che puliscono le strade con il sorriso in volto, mentre cantano l’iconica canzone della Romagna: il valzer ‘Romagna mia‘ di Raoul Casadei. “Queste immagini, questa canzone, questo spirito la nostra gente dicono tutto!! Forza Romagna!!“. scrive un utente, ‘Coraggio popolo meraviglioso… che tra lacrime e dolore…esce il sorriso della speranza …dell’energia della rinascita“, “Siete veramente gente con le palle! Un esempio per tutti!“, si legge ancora.

Tra loro, come mostrato anche sui social, c’è Cricca, cantante e protagonista dell’ultima edizione di Amici, quella vinta dal ballerino Mattia Zenzola. Il cantante si è rimboccato le maniche ed è sceso in strada con vanga alla mano per pulire le strade di Cesena. “Ciao raga sono andato a dare una mano ad alcuni dei tantissimi cesenati che avevano le cantine piene d’acqua, le case allagate e tutto il resto!”, ha scritto il cantante su Instagram.

Dopo l’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna Cricca ha lanciato un appello a tutti: “Parlo ai giovani romagnoli come me, ma non solo…nei prossimi giorni chiunque volesse venire a dare una mano. C’è tanta gente che ha bisogno anche solo di fare una semplice catena umana per riempire i secchi d’acqua. Fate girare, la Romagna non molla”.