Covid Italia, l’appello del sottosegretario alla Salute in diretta tv. Ospite della trasmissione Di Martedì in onda su La7, Pierpaolo Sileri ha rivolto un appello ai ‘no vax’ e ‘no green pass’. In particolare, il sottosegretario alla Salute si è rivolto a un interlocutore contrario al vaccino per il Coronavirus.

A fronte di una campagna di vaccinazione atta ad arginare la diffusione del virus, le parole di Pierpaolo Sileri sono state rivolte anche all’interlocutore e ospite no vax e no green pass presente nello studio televisivo: “Vi renderemo la vita difficile”.

“Criticano il vaccino, criticano il green pass, criticano il tampone ma poi in trasmissione ci vengono. E in televisione è richiesto il green pass o il tampone, per venire in tv la regola viene” rispettata, dice Sileri. “State a casa… Noi per tutelare gli italiani vi renderemo la vita difficile come stiamo facendo perché il non vaccinato e chi non rispetta le regole è pericoloso”, aggiunge rivolgendosi all’interlocutore.





Le parole del sottosegretario alla Salute sono andate incontro alle contrarietà dimostrate dalla giornalista Manuela Iatì: “Questa è una Repubblica fondata sul Green pass ormai, che ti impedisce anche di lavorare”. La replica di Pierpaolo Sileri è stata immediata.

“Il Green pass è stato introdotto il 1° luglio, poi il 6 agosto è stato rafforzato e questo ha portato ad un incremento delle vaccinazioni ad una quota che nessun altro Paese europeo all’epoca aveva. Questo ci ha protetti dalla quarta ondata. Il Green pass sarò rimodulato con l’andamento della pandemia fino alla sua scomparsa”.