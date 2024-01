“A me così non me lo dici!”. Grande Fratello, Fiordaliso contro Beatrice: è scontro. Tutto inizia quando, all’interno della Casa, la questione su chi tra Sergio e Vittorio abbia conquistato il cuore di Greta si trasforma in un acceso dibattito, anche durante la mattina di Capodanno. Le fazioni si dividono tra Beatrice e Stefano, che ritengono che Greta abbia una predilezione per il cuoco, e Fiordaliso e Monia, convinte che il vero amore della ragazza sia Vittorio. Stefano sostiene che Greta prediliga Sergio per la sua maturità e l’essere più adulto.

Tuttavia, Fiordaliso smentisce categoricamente, affermando di aver parlato direttamente con Greta, la quale le avrebbe confessato il suo interesse per Vittorio. Ma ad un tratto, mentre discutono, Monia cerca di riportare calma alla situazione, sottolineando che spetterà a Greta decidere a chi avvicinarsi. Tuttavia, le tensioni aumentano quando Beatrice invita Fiordaliso e Monia a ridimensionarsi: “State calme!”, dice Bea.





“Così non me lo dici!”. Grande Fratello, Fiordaliso contro Beatrice

La frase però scatena la reazione sdegnata della cantante. A questo punto Fiordaliso e Monia lasciano il tavolo, lasciando Beatrice e Stefano a colazione. Poi Fiordaliso torna da Beatrice ribadendo che la sua era solo una battuta e che non c’era motivo di rispondere in modo così brusco: “A me, state calme, non lo dici” le dice.

Beatrice allora tenta di rimediare, ma Fiordaliso insiste sul tono sgarbato usato nei suoi confronti. Entrambe decidono di mettere da parte le divergenze e riprendere la discussione su Greta, lasciando i malumori alle spalle. Stefano allora ribadisce che Greta non ha bisogno di un partner troppo giovane, come dimostra il suo interesse per Sergio.

Fiordaliso però mantiene la sua convinzione che Greta sia interessata a Vittorio, mentre Beatrice è scettica, sostenendo che Greta considera il modello come un fratello. Monia allora riflette sull’ipotesi che ci sia un flirt tra Sergio e Greta. Stefano, ora più sicuro, sostiene che il cuoco potrebbe essere un partner adatto per la ragazza, poiché la sua maturità potrebbe renderla più sicura di sé.

