Al Grande Fratello Letizia ha deciso di fare una confessione su Beatrice e non sono mancati momenti di forti emozioni. Lei infatti si è aperta totalmente parlandone con Paolo e le sue parole sono risuonate in tutta la casa. I telespettatori sono rimasti increduli davanti a quelle affermazioni, anche perché la gieffina ha ammesso di essere addirittura terrorizzata.

Ci sono delle preoccupazioni particolari per la concorrente del Grande Fratello, infatti Letizia teme che Beatrice possa non farla stare bene nonostante la fotografa abbia speso parole anche dolci nei suoi riguardi. Una situazione da monitorare di ora in ora, anche perché non è da escludere che la giovane e l’attrice possano avere un confronto diretto sulla questione.

Grande Fratello, Letizia dice una cosa importante su Beatrice

Praticamente quasi tra le lacrime, nella casa del Grande Fratello Letizia si è soffermata così su Beatrice: “Poi quello che è successo e che continua a succedermi destabilizza. Guarda che io ci sto male Paul. Voglio bene sul serio alle persone e non lo faccio per finta. Per quanto ti potrà sembrare assurdo io a Bea voglio molto bene. E il fatto che lei si comporti… Quindi il fatto che si comporti così con me mi ferisce. Perché se si comporta così con Anita e Giuseppe ok, con loro ha dei trascorsi e su certe cose ha avuto ragione, quindi do un senso alle sue cose con loro. Ma non può farlo anche con le persone che l’hanno sempre supportata e portata in alto”.

Ed ecco spuntare fuori la paura di Letizia: “Poi sai qual è il mio problema? È che lei proprio non mi sta antipatica. Mi fa stare male e questo è verissimo. È che ho quasi paura, quando mi passa di fianco ho paura, paura che mi dica qualcosa. Anche oggi avevo paura che mi potesse distruggere. Sono proprio terrorizzata – ha aggiunto a Paolo – e le sto lontano di proposito“.

Letizia ha paura di Beatrice quando lei ha alzato le mani alla sua ex,quella casa è Ridicolandia #grandefratello pic.twitter.com/vwDWjSOdix — QUEEN SCORPION 👸🏻🦂 (@QUEENSCORPION15) January 1, 2024

Letizia ha paura che Beatrice le dica qualcosa che possa distruggerla tipo 'ignoratela' #grandefratello — Magia (@Magia04959861) January 1, 2024

Infine, Letizia ha continuato a concentrarsi sui timori per Bea, dicendo di non essere in grado di gestire la situazione come fanno altri coinquilini: “Perché ho paura, perché io poi crollo e mi conosco. Anita e Giuseppe ci sono abituati e c’hanno fatto le ossa e la gestiscono, io invece no. Ed è anche questo che mi spaventa”.