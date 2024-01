Dopo Natale, anche Capodanno nella Casa del Grande Fratello, ma con polemica. La sera successiva alla diretta, quindi quella del 31 dicembre, i concorrenti si sono dati ai festeggiamenti di rito per salutare il nuovo anno. Che è stato celebrato con il tradizionale cenone, brindisi e anche tanti balli e musica, ma per qualcuno non è stata per niente una bella serata, anzi. Stiamo parlando di Beatrice Luzzi, la grande protagonista di questa edizione che continua a essere la più chiacchierata dentro e fuori.

Nelle ore successive all’arrivo del 2024 sui social non si è parlato d’altro che del Capodanno in solitaria trascorso dall’attrice. Praticamente separata dal resto del gruppo, isolata non solo durante la cena ma addirittura al momento dei festeggiamenti di mezzanotte, quando a un certo punto ha abbandonato tutti e si è rifugiata in camera. Marco, Fiordaliso e Vittorio sono corsi a tentare di consolarla, mentre altri l’hanno biasimata mettendone ancora una volta in luce i comportamenti.

GF, “diretta interrotta per Beatrice Luzzi”

E in rete è pieno di messaggi contro Letizia, Anita, Rosy e Massimiliano Varrese, accusati dal pubblico social di ignorare deliberatamente Beatrice Luzzi durante la festa. Dunque l’attrice sarebbe stata volutamente isolata, come dimostrano alcuni video in cui vari inquilini si sono accordati. “Vergognatevi tutti”, “Questo è bullismo vero e proprio. Se Beatrice volesse andarsene, avrebbe ragione”, i commenti.

Secondo molti, infatti, Letizia, Anita e Varrese a cena si sarebbero detti: “Lasciamo perdere ogni provocazione, non rispondiamole nemmeno se dovesse parlare”. Quei video hanno fatto il giro dei social e ai telespettatori è molto dispiaciuto per Beatrice Luzzi, sola in giardino e poi raggiunta da Stefano Miele che le ha detto che gli faceva piacere trascorrere del tempo con lei.

Questa è Letizia, la carogna che sa fare solo la vittima e che chiede di ignorare completamente Bea. Questo è quella latrina di Varrese che grida eccitato dall’odio innescato contro Bea.

VERGOGNATEVI, SONO SCENE DI BULLISMO! #GrandeFratello pic.twitter.com/3FokMkVPzD — Casta diva (@casta_divina8) January 1, 2024

Una donna ridotta così perché

-Anita non ha apparecchiato per lei

-BULLISMO

– nessuno le parla perché si sono messi d’accordo

-non può ballare perché nessuno a parte Stefano parla con lei

– non può bere manco un dito di vino perché hanno deciso che non lo merita #grandefratello pic.twitter.com/ZsvCQF4Gar — Stef (@Stefy_1589) January 1, 2024

E fino a qui nulla di nuovo, come detto da ore se ne parla su X e anche il figlio dell’attrice è intervenuto. Ma a quanto pare è accaduto qualcosa anche dopo. Come riportato da Deianira Marzano e Amedeo Venza, dopo quanto avvenuto nella notte di Capodanno diversi concorrenti sono stati ripresi dalla regia per aver “isolato” Beatrice Luzzi. E dunque pare che per questo motivo la diretta della festa di Capodanno al Grande Fratello sia stata interrotta bruscamente.