Stefano De Martino sta vivendo un periodo d’oro nella sua carriera televisiva, e la Rai sembra intenzionata a investire su di lui come mai prima d’ora. Il conduttore napoletano, già protagonista indiscusso di Affari Tuoi, è atteso per un evento in prima serata che promette di essere molto più di una semplice serata speciale. Venerdì 2 maggio, infatti, Rai1 trasmetterà uno show inedito che vedrà De Martino al timone, una prova generale che potrebbe rivelarsi cruciale per il suo futuro nel prime time del canale ammiraglia.

La fiducia riposta in lui deriva dal successo crescente ottenuto in ogni sua apparizione. Da Affari Tuoi, che ha conquistato una platea sempre più ampia sera dopo sera, fino a Stasera Tutto è Possibile, programma che ha portato Rai2 a dominare le classifiche d’ascolto del lunedì sera, De Martino ha dimostrato di avere carisma, leggerezza e un linguaggio televisivo capace di parlare a un pubblico trasversale. Secondo quanto riportato da Fanpage, l’evento del 2 maggio sarà un vero banco di prova: se dovesse andare bene, per De Martino potrebbe aprirsi la strada verso la conduzione di un nuovo programma fisso in prima serata su Rai1.

Affari Tuoi, la decisione Rai su Stefano De Martino

Ma le novità non finiscono qui. Parallelamente a questo esperimento televisivo, si starebbe valutando un’ulteriore mossa che conferma quanto la Rai voglia puntare su di lui. L’edizione in corso di Affari Tuoi, già lunghissima rispetto agli standard consueti, potrebbe essere prolungata ben oltre la sua naturale conclusione prevista per il 1° giugno. Si parla di un’estensione di venti puntate, che spingerebbe il game show fino alla fine del mese. Una decisione senza precedenti nella storia recente del programma, che mai era stato prolungato così tanto nemmeno quando a condurlo c’era un volto storico come Amadeus.

Naturalmente, una simile strategia porta con sé anche dei rischi. L’edizione 2024 è cominciata a settembre, e il protrarsi della messa in onda potrebbe causare una saturazione tra i telespettatori. La possibilità di affaticare il pubblico non è da sottovalutare, motivo per cui si starebbe già pensando a una pausa più lunga tra la fine di questa edizione e l’inizio della prossima, per evitare un effetto di usura e mantenere viva l’attesa attorno al format.

Tuttavia, questi timori sembrano passare in secondo piano rispetto all’entusiasmo generale per il percorso di De Martino. Il giovane conduttore, con una carriera televisiva iniziata quasi in punta di piedi, ha saputo conquistare la fiducia del pubblico e, soprattutto, quella dei vertici Rai. Questo possibile prolungamento, che rappresenterebbe un’eccezione mai concessa prima a nessuno, è il segnale più chiaro di quanto la rete stia scommettendo su di lui. Se la scommessa si rivelerà vincente, Stefano De Martino potrebbe consolidarsi definitivamente come uno dei volti più rilevanti del panorama televisivo italiano.