Sorpresa al Grande Fratello, Greta Rossetti ha rivelato chi è veramente l’uomo della sua vita. E ha grande sorpresa non si tratta né di Sergio né di Vittorio come i fan del reality show credevano. La bella influencer milanese ha fatto il nome di questa persona nel corso della puntata di ieri sera, 21 febbraio, rispondendo ad alcune domande di Alfonso Signorini relative alla sua vita privata e alla storia della sua famiglia.

Colpo di scena ieri sera al grande Fratello. Chi si aspettava una scelta definitiva da parte di Greta tra Sergio e Vittorio è rimasto deluso. La Rossetti ha spiegato qual è l’identikit del suo uomo ideale: “Lui l’esempio di uomo che vorrei al mio fianco”. Infatti, durante la puntata Alfonso Signorini ha convocato Greta separatamente in un’altra stanza per farle una sorpresa. A questo punto che si è scoperto tutto. Anche il pubblico non si aspettava questa notizia. Un momento molto tennero che ha commosso tutti.

Leggi anche: “Un momento incredibile”. Grande Fratello, per Greta sta per succedere una cosa pazzesca





Grande Fratello, Greta e la sua famiglia: “C’è stata una grande tragedia”

Greta e il legame particolare con i nonni Ria e Giovanni. La giovane gieffina ha parlato spesso nel corso del reality dell’affetto che prova per i nonni. E ieri sera ha potuto finalmente rincontrarli. A fare il suo ingresso per primo nonno Giovanni, grande ballerino. Insieme nonno e nipote hanno fatto un ballo.

Al termine delle danze, Grata ha raccontato che nella storia della sua famiglia c’è stato un grave lutto: la morte in un incidente a 28 anni di sua zia. Una tragedia da cui il nonno della Rossetti non si è ripreso. “Non ha mai fatto vedere la sua sofferenza – ha spiegato Greta – Mia nonna si prende cura di lui, anche lei si è lasciata andare dopo la morte di mia zia. La nonna sa ogni cosa di me. Mi manca da morire, vorrei raccontarle un sacco di cose. Mio nonno era la nostra sicurezza, se i miei litigavano io e mio fratello chiamavamo il nonno. Mio nonno è l’esempio di uomo che vorrei al mio fianco”.

Il racconto dell’incidente ha commosso tutti: “Mio nonno era un costruttore e ha lasciato perdere tutto perché non ha sopportato la perdita di sua figlia che aveva 28 anni. È morta in un incidente stradale. Da lì è stato il degrado della famiglia, perché mio nonno era il perno principale. Crolla lui, crolla tutto”.

Quando finirà il Grande Fratello, Greta ha detto che correrà subito dai suoi nonni: “Mi mancate da morire, tantissimo, vorrei ringraziarvi per quello che avete fatto per me e se dovessi rinascere vorrei solo voi come nonni perché siete la mia vita, non potrei mai vivere senza di voi. Mi siete mancati tanto”.