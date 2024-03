Mancano pochi giorni alla finale di questa edizione del Grande Fratello. L’ultima puntata di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda infatti lunedì 25 marzo. Proprio per la necessità di affrettare i tempi, durante la semifinale di giovedì 21 marzo sono stati decretati il quarto e il quinto finalista, un eliminato e sono state fatte nuove nomination.

Ora nella casa regna la malinconia, perché ovviamente i concorrenti pensano a quello che accadrà fuori. Sarà difficile riabituarsi alla routine di tutti i giorni e ovviamente si è parlato anche di solitudine. Ne hanno parlato i concorrenti durante l’ultima puntata del Grande Fratello Radio.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi si commuove durante il GF Radio

“Bea, così ci fai piangere però”, si legge sull’account ufficiale del Grande Fratello, dove è stato pubblicato uno stralcio dell’intervista di Beatrice Luzzi in cui parlava del suo percorso, diffiicile sì, ma anche molto bello per la condivisione che c’è stata con tutti gli altri. Dai pranzi conviviali di Rosy, alle notti trascorse tutti insieme. Un momento che ha commosso il pubblico del Grande Fratello.

I commenti sono tutti per Beatrice Luzzi: “Quanto mi mancherà questa cucciola”, “Bea, mancherai tantissimo. Grazie di tutto”, “Come si fa a non amarla? Umanamente è quella che ci ha dato di più e da lei abbiamo imparato che: non dobbiamo mai permettere a nessuno,con le sue cattiverie,di toglierci il sorriso e che il perdono è 1dono prezioso che fa bene a noi stessi! #LUZZERS #GrandeFratello”.

Beatrice Luzzi non è riuscita a trattenere l’emozione per questo percorso che sta finendo e insieme agli altri concorrenti ha parlato delle emozioni contrastanti che ha provato in tutti questi mesi. Insieme a lei anche Massimiliano Varrese, Rosy Chin, Perla Vatiero, Sergio D’Ottavi e Simona Tagli, per l’occasione conduttrice della puntata.