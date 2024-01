Pesante attacco contro Varrese, protagonista al Grande Fratello di comportamenti che non hanno fatto piacere proprio a tutti. Nelle scorse ore un personaggio noto della televisione ha deciso di puntare il dito nei confronti del concorrente del reality show, che ancora non è a conoscenza di queste critiche. Questa famosa si è presentata nella trasmissione Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino e ci è andata giù dura.

Si stava quindi parlando del Grande Fratello nel pomeriggio dell’8 gennaio, prima che ci fosse la puntata in diretta e Varrese è stato uno dei nomi maggiormente citati. C’era dalla Merlino anche l’opinionista Cesara Buonamici, che ha provato a gettare acqua sul fuoco su Massimiliano, ma chi era seduta al suo fianco non l’ha pensata assolutamente allo stesso modo.

Grande Fratello, Varrese attaccato fuori dalla casa: “Cose terribili”

Tra l’altro, il sito Novella 2000 ha anche ricordato che a criticare il concorrente del Grande Fratello non è stata solo questa conduttrice a Pomeriggio Cinque, infatti Varrese è stato disintegrato anche dal giornalista Mario Manca di Vanity Fair: “È vergognoso che il Grande Fratello abbia aspettato tanto per richiamare all’ordine Massimiliano Varrese chiedendogli conto delle tante (troppe) frasi cariche di odio e di sessismo pronunciate nei confronti di Beatrice Luzzi ma, fortunatamente, quella ammonizione è arrivata”.

Varrese è stato messo nel mirino da Anna Pettinelli, la quale ha detto: “Che ci sia un’attrazione ok, ci può essere. Però io spero per Monia di no, perché lui proprio non mi piace. E inoltre io devo dire che non lo consiglierei alla mia peggior nemica. Lo dico perché è un uomo troppo controverso e poi ha detto delle cose terribili, anche violento verbalmente, pollice verso dai”.

Anna pettinelli “ Varrese non lo consiglierei nemmeno alla mia peggiore nemico , un uomo pieno di sè aggressivo verbalmente “ tutto questo in faccia a Cesara 🔥 #grandefratello pic.twitter.com/XNp8pYCF50 — Soqquadro 🇵🇸 (@gicarestik2) January 8, 2024

Staremo a vedere se Varrese sarà informato di queste critiche durissime di Anna Pettinelli oppure se si eviterà di aprire altri fronti, che potrebbero comunque rovinare il suo percorso.