Al Grande Fratello Maddaloni è certamente uno dei protagonisti soprattutto dell’ultimo periodo. Le sue lotte continue con Beatrice stanno facendo discutere parecchio, infatti in un precedente articolo vi abbiamo raccontato di un episodio che lo ha visto artefice di un gesto condannato da moltissime persone. Infatti, lo sportivo ha deciso di ignorare la Luzzi in cucina.

Lei lo aveva salutato, dandogli il buongiorno, ma non c’è stata alcuna risposta dal coinquilino che ha ignorato completamente l’attrice. Adesso fuori dal Grande Fratello è però intervenuta la moglie di Maddaloni, che ha denunciato una situazione che sta diventando insostenibile per lei e anche per la sua famiglia, compresi i figli della coppia.

Grande Fratello, interviene la moglie di Maddaloni: “Cose gravi”

Dunque, anche al di fuori del Grande Fratello la situazione non sarebbe delle migliori. Coinvolta l’intera famiglia di Maddaloni, che ovviamente non è a conoscenza dell’accaduto. Anche i parenti di Beatrice e Varrese avevano denunciato cose simili nel recente passato, ora è toccato alla moglie di Marco, Romina Giamminelli, tenere alta l’attenzione su questi fatti.

La coniuge di Marco Maddaloni, attraverso un’Instagram story, ha attaccato gli hater che le stanno rendendo la vita difficile: “Sono stanca, esausta e amareggiata. Tanto odio e disprezzo nei confronti della mia famiglia non si può descrivere. Insulti e offese soprattutto nei confronti dei miei bimbi. Basta!”. Una problematica seria alla quale ovviamente dovrà essere messo un freno.

Non sappiamo se Romina Giamminelli abbia voluto presentare una denuncia alla polizia postale, come fatto dai familiari di Varrese e Beatrice, ma probabilmente sarà questa la strada da seguire.